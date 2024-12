एमपी के मंत्री, पूर्व मुख्य सचिव ने किया घोटाला! कांग्रेस का बड़ा आरोप, दिखाए दस्तावेज

Hemant Katare accused the minister and former chief secretary of scam रविवार को उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस पर कई गंभीर आरोप लगाए। पूर्व और वर्तमान परिवहन मंत्रियों की संपत्ति की जांच कराने की बात कही।