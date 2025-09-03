Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

भोपाल

न बैनर-होर्डिंग और न कोई बड़ा आयोजन, फिर भी एक्स पर क्यों ट्रेंड कर रहा हेमंत खंडेलवाल का जन्मदिन

Hemant Khandelwal's birthday trending on x

भोपाल

deepak deewan

Sep 03, 2025

Hemant Khandelwal's birthday trending on x
Hemant Khandelwal's birthday trending on x

Hemant Khandelwal- मध्यप्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल का आज जन्मदिन है। इस मौके पर वे अपने परिवार के साथ उज्जैन पहुंचे और महाकाल की पूजा अर्चना की। सादगी के लिए जाने जाते हेमंत खंडेलवाल ने जन्मदिन भी साधारण रूप से मनाया। उन्होेंने दो दिन पहले ही पार्टी कार्यकर्ताओं से अपने जन्मदिन के मौके पर बैनर, होर्डिंग्स आदि नहीं लगाने का आग्रह किया था। कार्यकर्ताओं ने इसका पालन भी किया। इतना ही नहीं, प्रदेशाध्यक्ष के जन्मदिन के मौके पर बीजेपी में कोई बड़ा कार्यक्रम भी आयोजित नहीं किया गया। इसके बाद भी हेमंत खंडेलवाल का जन्मदिन एक्स पर टॉप-10 में ट्रेंड कर रहा है। बीजेपी मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रदेशाध्यक्ष के लिए केवल शुभकामनाओं का सरल और भावपूर्ण संदेश ही लोगों को भा गया।

बीजेपी मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने अपने X हेंडल पर लिखा-

ये भी पढ़ें

एमपी में नई कार्यकारिणी और निगम-मंडलों में नियुक्तियों की कवायद तेज, बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री आए भोपाल
भोपाल
BL Santosh came for new executive and appointments in corporations in MP

सादगी से जन्मदिन खास… अनुशासन बना पहचान

-भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक हेमंत खण्‍डेलवाल जी के जन्मदिन को लेकर पूरे प्रदेश में अद्भुत उत्साह और अनुशासन देखने को मिला।

जन्मदिन पर उन्होंने कार्यकर्ताओं से विनम्र आग्रह किया था कि-
▪️जन्मदिन को सादगी से मनाया जाए और किसी प्रकार के बैनर-पोस्टर, होर्डिंग या सार्वजनिक आयोजन न हों।
▪️उनकी इस अपील का कार्यकर्ताओं ने सम्मान करते हुए व्यापक स्तर पर पालन किया।

“जन्मदिन न मनाने का संदेश” ही सोशल मीडिया पर #HBDHemantKhandelwalJi टॉप-10 में तेजी से ट्रेंड करता रहा।

-कार्यकर्ताओं ने अपने संदेश और शुभकामनाएं सोशल मीडिया के माध्यम से ही व्यक्त कीं, जिससे यह जन्मदिन सादगी और संस्कार का प्रतीक बन गया।

-प्रदेश अध्यक्ष जी न तो भोपाल में रहे और न ही बैतूल में। उन्होंने अपने जन्मदिन के अवसर पर बाबा महाकाल के दरबार में परिवार सहित पहुंचकर आशीर्वाद प्राप्‍त किया।

-प्रदेश अध्‍यक्ष श्री खण्‍डेलवाल जी की अपील का असर यह रहा कि पूरे प्रदेश में कार्यकर्ताओं ने अनुशासन, संगठन और संस्कार का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया।

•न कोई बैनर,
•न कोई होर्डिंग,
•न कोई बड़ा आयोजन…
•केवल शुभकामनाओं का सरल और भावपूर्ण संदेश।

ये भी पढ़ें

एमपी के दो जिलों का बदलेगा नक्शा, कई गांव होंगे इधर से उधर, आयोग ने मांगी रिपोर्ट
भोपाल
Map of Maihar and Rewa districts will change from half a dozen villages

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

भारतीय जनता पार्टी

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

03 Sept 2025 08:10 pm

Published on:

03 Sept 2025 08:09 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / न बैनर-होर्डिंग और न कोई बड़ा आयोजन, फिर भी एक्स पर क्यों ट्रेंड कर रहा हेमंत खंडेलवाल का जन्मदिन

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट