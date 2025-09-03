न बैनर-होर्डिंग और न कोई बड़ा आयोजन, फिर भी एक्स पर क्यों ट्रेंड कर रहा हेमंत खंडेलवाल का जन्मदिन

Hemant Khandelwal- मध्यप्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल का आज जन्मदिन है। इस मौके पर वे अपने परिवार के साथ उज्जैन पहुंचे और महाकाल की पूजा अर्चना की। सादगी के लिए जाने जाते हेमंत खंडेलवाल ने जन्मदिन भी साधारण रूप से मनाया। उन्होेंने दो दिन पहले ही पार्टी कार्यकर्ताओं से अपने जन्मदिन के मौके पर बैनर, होर्डिंग्स आदि नहीं लगाने का आग्रह किया था। कार्यकर्ताओं ने इसका पालन भी किया। इतना ही नहीं, प्रदेशाध्यक्ष के जन्मदिन के मौके पर बीजेपी में कोई बड़ा कार्यक्रम भी आयोजित नहीं किया गया। इसके बाद भी हेमंत खंडेलवाल का जन्मदिन एक्स पर टॉप-10 में ट्रेंड कर रहा है। बीजेपी मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रदेशाध्यक्ष के लिए केवल शुभकामनाओं का सरल और भावपूर्ण संदेश ही लोगों को भा गया।