भोपाल में भीषण हादसा, 2 कारों में जोरदार टक्कर से 4 की स्पॉट पर मौत, एक गंभीर

Horrific Accident In Bhopal : ट्रैफिक डिपार्टमेंट द्वारा लगातार चलाए जा रहे सड़क सुरक्षा अभियानों का असर मध्य प्रदेश के छोटे शहरों में तो छोड़िए राजधानी भोपाल में भी नहीं दिखाई दे रहा है। एक छोटी सी लापरवाही पलक झपकते ही जानलेवा साबित हो जाती है इसका उदाहरण सामने आया शहर से सटे हसनाबाद गांव में, जहां देर रात भीषण सड़क हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि, यहां आमने-सामने से आ रही दो तेज रफ्तार कारों में जोरदार टक्कर हो गई। इस भीषण सड़क दुर्घटना में कार सवार 4 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। जबकि, एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह पूरी घटना बैरसिया इलाके की है।