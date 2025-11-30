Patrika LogoSwitch to English

भोपाल में भीषण हादसा, 2 कारों में जोरदार टक्कर से 4 की स्पॉट पर मौत, एक गंभीर

Horrific Accident In Bhopal : आमने-सामने से आ रही दो कारों में जोरदार भिड़ंत हो गई। इस भीषण दुर्घटना में एक कार में सवार 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। जबकि, एक गंभीर रूप से घायल है।

भोपाल

image

Mohammad Faiz Mubarak

Nov 30, 2025

Horrific Accident In Bhopal

भोपाल में देर रात भीषण हादसा (photo Source- Patrika)

Horrific Accident In Bhopal : ट्रैफिक डिपार्टमेंट द्वारा लगातार चलाए जा रहे सड़क सुरक्षा अभियानों का असर मध्य प्रदेश के छोटे शहरों में तो छोड़िए राजधानी भोपाल में भी नहीं दिखाई दे रहा है। एक छोटी सी लापरवाही पलक झपकते ही जानलेवा साबित हो जाती है इसका उदाहरण सामने आया शहर से सटे हसनाबाद गांव में, जहां देर रात भीषण सड़क हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि, यहां आमने-सामने से आ रही दो तेज रफ्तार कारों में जोरदार टक्कर हो गई। इस भीषण सड़क दुर्घटना में कार सवार 4 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। जबकि, एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह पूरी घटना बैरसिया इलाके की है।

आपको बता दें कि, जिले के अंतर्गत आने वाले बैरसिया के समीप पिपलिया, हसनाबाद गांव में शनिवार देर रात अर्टिगा और एक्सयूवी 300 कार के बीच जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में एक वाहन में बैठे 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में जान गवाने वालों की पहचान खालिद, अनीस, साजिद, नवेद के रूप में हुई है। जबकि, हादसे में सचिन नाम का युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है। जिसे बैरसिया के निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है।

समारोह में शामिल होने भोपाल आए थे कार सवार

वहीं, दूसरी कार चालक को भी कई चोटें आई हैं, जिसे भी इलाज के लिए भोपाल रेफर किया गया है। हादसे में जान गवाने वाले सभी मृतक शिवपुर जिले के बताए जा रहे हैं। जो राजधानी भोपाल में एक निजी समारोह में शामिल होने आए थे और वापस लौटते समय हादसे का शिकार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही बैरसिया पुलिस मौके पर पहुंचीं। शवों का पंचनामा बनाकर मर्ग कायम किया और जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है।

