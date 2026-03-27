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एमपी के सैकड़ों अतिथि शिक्षकों की नौकरी पर खतरा, आदेश जारी

MP news: दिव्यांग बच्चों का नया सत्र खटाई में, इन्हें पढ़ाने वाले अतिथि शिक्षकों की नौकरी खत्म हो रही है, आदेश में हवाला नीहं मिली अनुमति....

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भोपाल

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Sanjana Kumar

Mar 27, 2026

MP News Atithi Shikshak big News

MP News Atithi Shikshak big News(photo:freepik)

MP News Atithi Shikshak Relieved: स्कूल शिक्षा विभाग के एक आदेश से प्रदेश के एक लाख दिव्यांग बच्चों का नया शिक्षा सत्र खटाई में पड़ गया है। इन्हें पढ़ाने वाले 500 दिव्यांग अतिथि शिक्षकों की नौकरी एक माह पहले ही खत्म हो रही है। ये शिक्षक कक्षा नौंवी से बारहवीं तक के लिए अस्थाई तौर पर रखे गए हैं। एक अप्रेल से सत्र शुरू होने के दौरान बड़ी मुसीबत हो सकती है।

एमपी स्कूल शिक्षा विभाग (School Education Department) की ओर से राजधानी के आठ स्कूलों में अतिथि शिक्षक रखे गए थे, जो तीन हजार बच्चों को सिखाने की जिम्मेदारी इन्हें दी है। वहीं प्रदेश के पांच सौ स्कूलों में इनकी तैनाती है।

सरकार से मंजूरी में देरी का असर

इस सत्र में दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने अतिथि शिक्षक (Atithi Shikshak Relieved) रखने के लिए केंद्र सरकार से अनुमति लेनी होती है, क्योंकि समग्र शिक्षा अभियान के तहत बजट दिया जाता है। लेकिन अनुमति नहीं मिली। आदेश में इसका हवाला दिया गया है। राजधानी में दिव्यांग शिक्षक सुनील सालगवकर ने बताया, इस आदेश से कई शिक्षकों को परेशानी खड़ी हो जाएगी।

01 अप्रैल से स्कूल, विभाग के पास विकल्प नहीं

नया सत्र एक अप्रैल से शुरू होगा। बच्चों के एडमिशन से लेकर कक्षाओं तक दिव्यांग बच्चों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। पूरा माह इनके पास शिक्षक नहीं होंगे।

समग्र शिक्षा के तहत गुरुवार को जारी हुआ आदेश

यह आदेश समग्र शिक्षा अभियान के तहत गुरुवार को जारी किया। अपर परियोजना समन्वयक नंदा भलावे कुशरे के इस आदेश के मुताबिक भारत सरकार से निर्देश न मिलने के कारण एक माह पहले ही नौकरी खत्म की जा रही है। जबकि इन्हें 30 अप्रेल तक नियुक्ति पत्र मिला था।

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Updated on:

27 Mar 2026 10:39 am

Published on:

27 Mar 2026 10:38 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी के सैकड़ों अतिथि शिक्षकों की नौकरी पर खतरा, आदेश जारी

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