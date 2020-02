सीएम का सरप्राइज देख सलमान खान बोले- मेरी नंगी फोटो मत दिखाना, जैकलीन ने यूं दिया रिएक्शन

भोपाल. मुख्यमंत्री कमलनाथ की मौजूदगी में फिल्म अभिनेता सलमान खान और अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस की मौजूदगी में आइफा 2020 की औपाचारिक घोषणा की गई। इस दौरान सलमान खान ने अपने इंदौर से जुड़ी अपने बचपन की यादें साझा की। सीएम कमलनाथ ने सलमान खान को एक सरप्राइज दिया।

मेरी फोटो मत दिखाना

भोपाल पहुंचे सलमान खान को सीएम कमलनाथ ने सरप्राइज के रूप में एक फोटो कोलाज गिफ्ट किया। इस दौरान सलमान खान ने कहा कि मुझे पता है कि मेरे भाई ने मेरे बचपन की फोटो यहां भेजी है पर मेरा निवेदन है कि इसमें एक बिना कपड़ों की फोटो है। कृपया वो फोटो मत दिखाना। सलमान ने कोलाज देखने के बाद कहा कि आखिऱकार मेरी नंगी फोटो लगा ही दी। इस दौरान कमलनाथ ने भी सलमान को एक फोटो दिखाई जिसे देखकर सलमान खान हंसने लगे। इस दौरान जैकलीन फर्नांडिस गौर से सलमान के फोटो का कोलाज देखती रहीं।

So endearing & benevolent! @OfficeOfKNath ji presents @BeingSalmanKhan with a beautiful collage of the actor.#IIFA2020MP #IIFA pic.twitter.com/2MzdmGCNjm