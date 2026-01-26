21 कॉलोनियां की सूची तैयार, 28 जनवरी से हटाई जाएंगी अवैध कॉलोनियां

-कैचमेंट से लेकर केरवा, कलियासोत वनक्षेत्र में अवैध निर्माण पर प्रशासन के पास बीते एक साल में 87 शिकायतें पहुंची है। शिकायतकर्ता राशीदनूर खान ने ही 30 शिकायतें की, लेकिन एक का भी निराकरण नहीं किया गया। सबसे बड़ी शिकायत केरवा डैम में मुरम मलबे की फिलिंग कर प्लॉटिंग की थी। यहां 1000 से अधिक डंपर मुरम से डैम का एक कोना भर दिया गया था। मुरम अब तक पूरी नहीं निकाली गई।