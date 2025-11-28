‘रेलवे’ की नई सुविधा…’AC कोच’ वालों को मिलेगी बड़ी राहत

रानी कमलापति स्टेशन से चलने वाली दोनों ट्रेनें भोपाल रेल मंडल की खास ट्रेनों में से एक हैं। रेवांचल एक्सप्रेस और भोपाल एक्सप्रेस की फर्स्ट एसी में नए कंबल के साथ कवर दिए जा रहे हैं। साथ ही कंबल में लगे कवर को रोजाना बदला जाएगा।



बता दें कि, ट्रेन में मिलने वाले पुराने कंबल भारी होते थे और साथ ही उसमें हाइजिन एक बड़ी चिंता रहती थी। चादर और ताकिया कवर को हर यात्रा के बाद धोया जाता था, मगर कंबलों को महीने में सिर्फ एक बार ही धोया जाता था। इसका समाधान निकालने के लिए रेलवे यात्रियों की यात्रा सुविधाजनक बनाने के लिए नए बदलाव कर रहा है।