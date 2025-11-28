Patrika LogoSwitch to English

भोपाल

‘रेलवे’ की नई सुविधा…’AC कोच’ वालों को मिलेगी बड़ी राहत

Indian Railway: रेलवे ने ट्रेन के एसी कोच में सफर करने वाले यात्रियों के लिए नई सुविधा शुरु की है।

less than 1 minute read
Google source verification

भोपाल

image

Himanshu Singh

Nov 28, 2025

Indian Railway: रेलवे ने यात्रियों की सुविधा को देखते हुए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। फर्स्ट एसी (First AC) में सफर करने वाले यात्रियों को कंबल के साथ कवर उपलब्ध कराएं जा रहे हैं। यात्रियों को पुराने कंबल की जो नए कंबल दिए जा रहे हैं, वो पुराने से हल्के हैं। इस सुविधा को भोपाल रेल मंडल ने दो ट्रेनों में शुरु कर दिया है। आने वाले समय में बाकी अन्य ट्रेनों में यह सुविधा शुरु की जाएगी।

इन दो ट्रेनों में सुविधा शुरु

रानी कमलापति स्टेशन से चलने वाली दोनों ट्रेनें भोपाल रेल मंडल की खास ट्रेनों में से एक हैं। रेवांचल एक्सप्रेस और भोपाल एक्सप्रेस की फर्स्ट एसी में नए कंबल के साथ कवर दिए जा रहे हैं। साथ ही कंबल में लगे कवर को रोजाना बदला जाएगा।

बता दें कि, ट्रेन में मिलने वाले पुराने कंबल भारी होते थे और साथ ही उसमें हाइजिन एक बड़ी चिंता रहती थी। चादर और ताकिया कवर को हर यात्रा के बाद धोया जाता था, मगर कंबलों को महीने में सिर्फ एक बार ही धोया जाता था। इसका समाधान निकालने के लिए रेलवे यात्रियों की यात्रा सुविधाजनक बनाने के लिए नए बदलाव कर रहा है।

2nd और 3rd AC में भी मिलेगी सुविधा

भोपाल रेल मंडल के पीआओ नवल अग्रवाल के अनुसार, ये सुविधा भोपाल एक्सप्रेस और रेवांचल एक्सप्रेस के फर्स्ट एसी कोच में दी गई है। आने वाले समय में इस सुविधा का विस्तार सेकेंड एसी और थर्ड एसी कोच तक किया जाएगा।

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

28 Nov 2025 06:12 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / 'रेलवे' की नई सुविधा…'AC कोच' वालों को मिलेगी बड़ी राहत

