‘रेलवे’ की नई सुविधा…’AC कोच’ वालों को मिलेगी बड़ी राहत

Indian Railway: रेलवे ने यात्रियों की सुविधा को देखते हुए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। फर्स्ट एसी (First AC) में सफर करने वाले यात्रियों को कंबल के साथ कवर उपलब्ध कराएं जा रहे हैं। यात्रियों को पुराने कंबल की जो नए कंबल दिए जा रहे हैं, वो पुराने से हल्के हैं। इस सुविधा को भोपाल रेल मंडल ने दो ट्रेनों में शुरु कर दिया है। आने वाले समय में बाकी अन्य ट्रेनों में यह सुविधा शुरु की जाएगी।
रानी कमलापति स्टेशन से चलने वाली दोनों ट्रेनें भोपाल रेल मंडल की खास ट्रेनों में से एक हैं। रेवांचल एक्सप्रेस और भोपाल एक्सप्रेस की फर्स्ट एसी में नए कंबल के साथ कवर दिए जा रहे हैं। साथ ही कंबल में लगे कवर को रोजाना बदला जाएगा।
बता दें कि, ट्रेन में मिलने वाले पुराने कंबल भारी होते थे और साथ ही उसमें हाइजिन एक बड़ी चिंता रहती थी। चादर और ताकिया कवर को हर यात्रा के बाद धोया जाता था, मगर कंबलों को महीने में सिर्फ एक बार ही धोया जाता था। इसका समाधान निकालने के लिए रेलवे यात्रियों की यात्रा सुविधाजनक बनाने के लिए नए बदलाव कर रहा है।
भोपाल रेल मंडल के पीआओ नवल अग्रवाल के अनुसार, ये सुविधा भोपाल एक्सप्रेस और रेवांचल एक्सप्रेस के फर्स्ट एसी कोच में दी गई है। आने वाले समय में इस सुविधा का विस्तार सेकेंड एसी और थर्ड एसी कोच तक किया जाएगा।
