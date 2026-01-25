MP-UP के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन, 6 बड़े स्टेशनों में होगा स्टॉपेज

Indian railway: गणतंत्र दिवस के आसपास घर जाने और दिल्ली आने-जाने वाले यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे प्रशासन सक्रिय हो गया है। यात्रियों की सुविधा और भीड़ नियंत्रण करने के लिए भोपाल-हजरत निजामुद्दीन-भोपाल के बीच 02-02 ट्रिप स्पेशल ट्रेनों का संचालन करने का निर्णय लिया है। बता दें कि रेलवे के इस फैसले से बीना रेलवे जंक्शन सहित रास्ते में पड़ने वाले कई प्रमुख स्टेशनों के यात्रियों को सफर में काफी आसानी होगी।