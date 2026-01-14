यात्रियों के काम की खबर, रेलवे के इस एप से टिकट खरीदना हुआ सस्ता, डिजिटल भुगतान पर मिल रहा डिस्काउंट

रेलवे की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, ये छूट 14 जनवरी 2026 से 14 जुलाई 2026 तक प्रायोगिक आधार पर लागू रहेगी। पहले ये सुविधा सिर्फ आर-वॉलेट के जरिए भुगतान करने पर दी जाती थी, लेकिन अब UPI, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग समेत सभी स्वीकृत डिजिटल भुगतान विकल्पों पर इस सुविधा के जरिए भुगतान पर छूट दी जाएगी।