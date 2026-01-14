14 जनवरी 2026,

बुधवार

भोपाल

यात्रियों के काम की खबर, रेलवे के इस एप से टिकट खरीदना हुआ सस्ता, डिजिटल भुगतान पर मिल रहा डिस्काउंट

RailOne App : पश्चिम मध्य रेल के अंतर्गत आने वाले तीनों मंडलों में रेलवन ऐप के माध्यम से अनारक्षित टिकट खरीदने पर अब संबंधित यात्री को टिकट पर 3 फीसदी की छूट रहेगी।

भोपाल

image

Mohammad Faiz Mubarak

Jan 14, 2026

RailOne App

रेलवेवन एप से टिकट खरीदना हुआ सस्ता (Photo Source- Patrika)

RailOne App : अपने यात्रियों को अतिरिक्त सुविधा देने के साथ-साथ कैशलेस (डिजिटल) लेन-देन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारतीय रेलवे ने खास फैसला लिया है। पश्चिम मध्य रेल के अंतर्गत आने वाले तीनों मंडलों में रेलवन ऐप के माध्यम से अनारक्षित टिकट खरीदने पर अब संबंधित यात्री को टिकट पर 3 फीसदी की छूट दी जाएगी।

रेलवे की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, ये छूट 14 जनवरी 2026 से 14 जुलाई 2026 तक प्रायोगिक आधार पर लागू रहेगी। पहले ये सुविधा सिर्फ आर-वॉलेट के जरिए भुगतान करने पर दी जाती थी, लेकिन अब UPI, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग समेत सभी स्वीकृत डिजिटल भुगतान विकल्पों पर इस सुविधा के जरिए भुगतान पर छूट दी जाएगी।

यात्रा पर मिल रही बचत

रेलवे अधिकारियों के अनुसार, इस पहल से अनारक्षित श्रेणी में यात्रा करने वाले यात्रियों को टिकट मूल्य पर सीधी बचत होगी। विशेष रूप से दैनिक यात्रियों और उपनगरीय क्षेत्रों में सफर करने वालों को इस योजना से अधिक लाभ मिलने की संभावना है।

भीड़ और समय की बचत भी होगी

डिजिटल टिकटिंग को बढ़ावा मिलने से रेलवे टिकट काउंटरों पर लगने वाली लंबी कतारों से यात्रियों को राहत मिलेगी। इससे न सिर्फ समय की बचत होगी, बल्कि नकद लेन-देन में होने वाली असुविधाओं से भी छुटकारा मिलेगा। रेलवे की ये पहल डिजिटल इंडिया अभियान को मजबूती देने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।

रेलवन एप की प्रमुख सुविधाएं

-रेलवन एप यात्रियों को कई आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराता है।
-आरक्षित व अनारक्षित टिकट बुकिंग व रद्दीकरण
-ट्रेन व पीएनआर से जुड़ी जानकारी
-लाइव ट्रेन स्टेटस
-ई-कैटरिंग सेवा
-शिकायत एवं सुझाव दर्ज करने की सुविधा

रेलवे की यात्रियों से अपील

रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि, वे इस डिजिटल सुविधा का अधिक से अधिक उपयोग करें और आधुनिक भुगतान माध्यमों को अपनाकर सुरक्षित, सरल और सुविधाजनक यात्रा का लें।

Published on:

14 Jan 2026 08:12 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / यात्रियों के काम की खबर, रेलवे के इस एप से टिकट खरीदना हुआ सस्ता, डिजिटल भुगतान पर मिल रहा डिस्काउंट

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

