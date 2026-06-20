अब ‘MP लक्जरी टूरिज्म’ की तैयारी, इंदौर-उज्जैन मेट्रोपॉलिटन रीजन में 5 लाख नौकरियां

मालवा क्षेत्र के विकास को रफ्तार देने वाला यह मेगा प्रोजेक्ट 'विकास भी, विरासत' भी की तर्ज पर आधारित है। इसके तहत आध्यात्मिक टूरिज्म सर्किट और 10 फीसदी जीडीपी का लक्ष्य रखा गया है। सरकार की योजना है कि 2047 तक पर्यटन क्षेत्र का राज्य की जीडीपी में योगदान 10% तक होना चाहिए। अकेले उज्जैन में 2023 में 5 करोड़ से अधिक श्रद्धालु पहुंचे, जिसे देखते हुए उज्जैन, ओंकारेश्वर, मांडू और महेश्वर को एक लक्जरी टूरिज्म सर्किट के रूप में जोड़ने की योजना (Indore Ujjain Metropolitan Region Luxury Tourism Circuit) धरातल पर उतारी जा रही है। इस लक्जरी टूरिज्म सर्किट में रूरल टूरिज्म, नर्मदा रिवर फ्रंट डेवलपमेंट और हेरिटेज होटल्स का एक बड़ा नेटवर्क शामिल होगा, जो स्थानीय स्तर पर आय के असीमित स्रोत खोलेगा।