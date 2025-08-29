एमपी के आइपीएस संजीव शमी को बड़ा दायित्व, एक अन्य अफसर को भी दी अतिरिक्त जिम्मेदारी

गृह विभाग के आदेश में विशेष पुलिस महानिदेशक पवन कुमार श्रीवास्तव को अतिरिक्त प्रभार सौंपने का जिक्र भी किया गया है। उन्हें वर्तमान कार्य के साथ ही पुलिस मुख्यालय भोपाल में विशेष पुलिस महानिदेशक, तकनीकी सेवाएं के पद का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। पवन कुमार श्रीवास्तव को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक यह दायित्व संभालने को कहा गया है।