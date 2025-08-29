एमपी के आइपीएस संजीव शमी को बड़ा दायित्व, एक अन्य अफसर को भी दी अतिरिक्त जिम्मेदारी

MP Police- मध्यप्रदेश में पुलिस विभाग में फेरबदल किया गया है। प्रदेश के आइपीएस संजीव शमी को बड़ा दायित्व दिया गया है जबकि एक अन्य अफसर को भी वर्तमान पदस्थापना के साथ अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है।
प्रदेश के IPS अफसर संजीव शमी को स्पेशल डीजी बनाया गया है। गृह विभाग ने उन्हें प्रमोट किया है जिसका आदेश भी जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही विशेष पुलिस महानिदेशक पवन कुमार श्रीवास्तव को तकनीकी सेवाएं, पुलिस मुख्यालय भोपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।
राज्य सरकार के गृह विभाग ने 29 अगस्त को अहम आदेश जारी किया। इसके अंतर्गत मध्यप्रदेश के 1993 बैच के आईपीएस अफसर संजीव शमी को को पदोन्नति दी गई है। उन्हें पुलिस मुख्यालय भोपाल में स्पेशल डीजी दूरसंचार बनाया गया है।
गृह विभाग के आदेश में विशेष पुलिस महानिदेशक पवन कुमार श्रीवास्तव को अतिरिक्त प्रभार सौंपने का जिक्र भी किया गया है। उन्हें वर्तमान कार्य के साथ ही पुलिस मुख्यालय भोपाल में विशेष पुलिस महानिदेशक, तकनीकी सेवाएं के पद का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। पवन कुमार श्रीवास्तव को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक यह दायित्व संभालने को कहा गया है।