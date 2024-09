IRCTC लाया शानदार टूर पैकेज, हेलीकॉप्टर से कर आए केदारनाथ-बद्रीनाथ दर्शन, जानें किराया

Embark on a Spiritual Journey!



Join the Badri-Kedar Kartik Swami Yatra from #Mumbai and explore the divine #Kedarnath, #Badrinath, and #KartikSwamiTemple.



Departure: 03.10.2024



Price: ₹ 56,325/- onwards per person*



Book Now : https://t.co/vljligO1MM#IRCTC #Uttarakhand pic.twitter.com/JWEL9lZhxB