रील देख कम उम्र में जवान हो रहे बच्चे, ‘प्रेम रोग’ में घर से भाग रहीं नाबालिग बच्चियां गुम

2025 के आंकड़े बताते हैं, 1 साल में मध्यप्रदेश से 13,146 नाबालिग बच्चियां गुम हुईं। इनमें से 18.4 फीसदी (2418) प्रेमी के साथ गायब हो गईं। रिपोर्ट बताती है, गुम हुई बच्चियों के पीछे सबसे बड़ी वजह घर से नाराज होकर जाना है। 5692 (43.3 फीसदी) इसी कारण गायब हुईं। इनमें भी ज्यादातर मामलों में अप्रत्यक्ष रूप से प्रेम प्रसंग सामने आया। बता दें, 2025 में 14520 को दस्तयाब भी किया।