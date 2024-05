Madhviraje Scandia: देहांत के चार दिन बाद भी मां को भुला नहीं पा रहे, बार-बार बिलख रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया

Jyotiraditya Scindia crying in memory of mother Madhavi Raje Scindia ज्योतिरादित्य सिंधिया, मां के अंतिम संस्कार के बाद की रस्मों jyotiraditya Scindia Mother Last Rites में व्यस्त हैं और आने—जानेवालों से मेल—मुलाकात भी कर रहे हैं।

भोपाल•May 18, 2024 / 08:55 pm• deepak deewan

Jyotiraditya Scindia

Jyotiraditya Scindia crying in memory of mother Madhavi Raje Scindia – ग्वालियर के सिंधिया राजघराने की राजमाता और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां माधवीराजे सिंधिया के निधन के बाद ग्वालियर का माहौल गमगीन बना हुआ है। ज्योतिरादित्य सिंधिया, मां के अंतिम संस्कार के बाद की रस्मों jyotiraditya Scindia Mother Last Rites में व्यस्त हैं और आने-जानेवालों से मेल-मुलाकात भी कर रहे हैं। माधवीराजे सिंधिया के देहांत के 4 दिन बाद भी वे मां को भुला नहीं पा रहे हैं। अपनी मां की याद में ज्योतिरादित्य सिंधिया की आंखें बार-बार नम हो उठती हैं।