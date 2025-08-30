ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे की ताजपोशी तय, MPCA पर सामने आया बड़ा अपडेट

MPCA - मध्यप्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (MPCA) के चुनाव के संबंध में बड़ा अपडेट सामने आया है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महान आर्यमन का अध्यक्ष बनना तय हो गया है। प्रेसिडेंट पद के लिए उनके नाम का सिंगल फॉर्म है, अन्य किसी ने दावेदारी ही नहीं की है। 30 अगस्त यानि शनिवार को नामांकन के अंतिम दिन अध्यक्ष पद के लिए अन्य कोई फॉर्म नहीं आया। ऐसे में महान आर्यमन सिंधिया का MPCA प्रेसिडेंट बनना तय है। वे सबसे युवा अध्यक्ष होंगे। 29 साल के महान आर्यमन अभी एमपीसीए के सदस्य हैं और ग्वालियर क्रिकेट एसोसिएशन के उपाध्यक्ष हैं। सिंगल नाम आने से अध्यक्ष के साथ ही एमपीसीए के अन्य पदाधिकारी भी निर्विरोध चुने जाएंगे। केवल ज्वाइंट सेक्रेटरी के लिए दो फार्म भरे गए पर इसके लिए भी सहमति बनाने की कोशिश चल रही है।