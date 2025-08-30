Patrika LogoSwitch to English

भोपाल

ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे की ताजपोशी तय, MPCA पर सामने आया बड़ा अपडेट

MPCA - मध्यप्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (MPCA) के चुनाव के संबंध में बड़ा अपडेट सामने आया है।

भोपाल

deepak deewan

Aug 30, 2025

Jyotiraditya Scindia's son is sure to become MPCA President
Jyotiraditya Scindia's son is sure to become MPCA President

MPCA - मध्यप्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (MPCA) के चुनाव के संबंध में बड़ा अपडेट सामने आया है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महान आर्यमन का अध्यक्ष बनना तय हो गया है। प्रेसिडेंट पद के लिए उनके नाम का सिंगल फॉर्म है, अन्य किसी ने दावेदारी ही नहीं की है। 30 अगस्त यानि शनिवार को नामांकन के अंतिम दिन अध्यक्ष पद के लिए अन्य कोई फॉर्म नहीं आया। ऐसे में महान आर्यमन सिंधिया का MPCA प्रेसिडेंट बनना तय है। वे सबसे युवा अध्यक्ष होंगे। 29 साल के महान आर्यमन अभी एमपीसीए के सदस्य हैं और ग्वालियर क्रिकेट एसोसिएशन के उपाध्यक्ष हैं। सिंगल नाम आने से अध्यक्ष के साथ ही एमपीसीए के अन्य पदाधिकारी भी निर्विरोध चुने जाएंगे। केवल ज्वाइंट सेक्रेटरी के लिए दो फार्म भरे गए पर इसके लिए भी सहमति बनाने की कोशिश चल रही है।

महान आर्यमन, एमपीसीए के सिंधिया परिवार के तीसरे अध्यक्ष होंगे। उनके पिता केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और दादा माधवराव सिंधिया भी एमपीसीए के अध्यक्ष रह चुके हैं।

नई कार्यकारिणी 2 सितंबर को चुनी जाएगी

एमपीसीए की नई कार्यकारिणी 2 सितंबर को चुनी जाएगी। एमपीसीए की एजीएम में तीन साल के लिए यह कार्यकारिणी चुनी जाएगी। मंगलवार को होनेवाले चुनाव में शामिल होने के लिए महान आर्यमन सिंधिया अपने पिता ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ 1 सितंबर को इंदौर पहुंचेंगे।

अन्य पदाधिकारियों के नाम
उपाध्यक्ष: विनीत सेठिया
सचिव: सुधीर असनानी
कोषाध्यक्ष: संजय दुआ

Published on:

30 Aug 2025 08:14 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे की ताजपोशी तय, MPCA पर सामने आया बड़ा अपडेट

