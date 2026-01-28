मैं फिल्मों में गायक बनने मुंबई नहीं आया था, कैलाश खेर का बड़ा खुलासा

यह कहना है गायक और संगीतकार कैलाश खेर का। वह मंगलवार को खेलो एमपी यूथ गेम्स (MP Youth Game) में प्रस्तुति देने भोपाल आये। प्रस्तुत हैं उनसे चर्चा के प्रमुख अंश… युवा लौट रहा जड़ों की ओर युवाओं में पाश्चात्य संस्कृति की ओर झुकाव को लेकर खेर ने कहा कि जो भटका था, वह अब लौट रहा है। कई लोग सिलिकॉन वैली और विदेश से वापस भारत आ रहे हैं। डॉलर कमाने के बाद उन्हें यह अहसास हुआ कि वहां सुख नहीं है। अब लोग आत्मचिंतन कर रहे हैं और अपनी जड़ों की ओर लौट रहे हैं। उन्होंने कहा कि पढ़- लिखकर, पैसा कमाकर इंसान तनाव में घिर जाता है। गुस्सा और टकराव बढ़ते हैं। ऐसे समय में खेल, संगीत और कला ही हैं, जो समाज को तनाव, क्रोध और थकान से राहत देते हैं। यही संगीत की ताकत है।