‘अपना धर्म अपने पास रखिए…मैं सीता नहीं’, महाकुंभ वाली ‘हर्षा रिछारिया’ ने क्यों छोड़ी धर्म की राह

आगे हर्षा ने कहा कि पहले मैं ज्यादा पैसा कमा रही थी, लेकिन यहां आने के बाद मेरे पास सिर्फ उधारी रह गई और कुछ भी नहीं बचा। दुख तो इस बात का है। आज मेरे साथ कोई खड़ा नहीं है। ये सब मैं इसलिए कह रही हूं, क्योंकि पिछले एक साल में मैंने जो करने की कोशिश की। सबने मेरा विरोध किया। माघ मेले में भी मेरे साथ ऐसा ही हुआ। मैंने तो ऐसा कुछ किया भी नहीं है। जिससे मेरा विरोध किया जाए, लेकिन हमारे देश में किसी लड़की का विरोध करना, उसका मनोबल तोड़ना और चरित्र पर सवाल उठाना बहुत आसान है। तब तो वह टूटेगी ही, तो भाई आप अपना धर्म अपने पास रखिए। मैं कोई मां सीता नहीं हूं कि अग्नि परीक्षा दूंगी।