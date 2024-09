Ladli behna – लाड़ली बहनों को बड़ी सौगात, सरकार ने महिलाओं के खातों में डाले 632 करोड़ रुपए

Ladli behna – लाड़ली बहनों को बड़ी सौगात, सरकार ने महिलाओं के खातों में डाले 632 करोड़ रुपए

भोपाल•Sep 24, 2024 / 06:43 pm• deepak deewan

Ladli behna 632 crore rupees deposited in the accounts of Ladli sisters मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना (MMLBY) के अंतर्गत राज्य सरकार महिलाओं को न केवल हर माह नकद राशि देती है बल्कि उन्हें अन्य सुविधाएं भी दी जा रहीं हैं। इन लाड़ली बहनों को सरकार ने एक और बड़ी सौगात दी है। प्रदेश की 24 लाख लाड़ली बहनों को यह सौगात दी गई है। लाड़ली बहना योजना की पंजीकृत इन महिलाओं के लिए राज्य सरकार ने 632 करोड़ रुपए जमा कराए हैं। प्रदेश के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने यह अहम जानकारी दी।