लाड़ली बहनों के खाते में आएंगे 30वीं किस्त के 1500, जानिए कब मिलेंगे पैसे

Ladli Behna Yojana 30th Installment Date लाड़ली बहनों को कब मिलेंगे 30वीं किस्त के 1500 रुपये...? (फोटो सोर्स : सोशल मीडिया)
Ladli Behna Yojana 30th installment: मध्यप्रदेश में लाखों महिलाओं के खाते में लाड़ली बहना योजना के तहत प्रदेश सरकार पैसे भेजती है। हर महीने पात्र लाड़ली बहनों को 1500 रुपये की सहायता दी जा रही है। अब तक लाड़ली बहनों को 29 किश्तों का लाभ मिल चुका है। राज्य सरकार जल्द ही लाड़ली बहना योजना की 30वीं किस्त जारी करने जा रही है। योजना की पात्र महिलाओं को इस किस्त का बेसब्री से इंतजार हैं।
नवंबर महीने में प्रदेश की मोहन सरकार लाड़ली बहनों के खाते में 1500 रुपये ट्रांसफर करेगी। बता दें कि, लाड़ली बहना योजना की शुरुआत में महिलाओं के खाते में हर महीने 1000 रुपये भेजे जाते थें। इस राशि को धीरे-धीरे बढ़ाया गया। प्रदेश सरकार ने 1000 से बढ़ाकर 1250 और फिर 1500 रुपये कर दिए। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, राज्य सरकार योजना की 30वीं किस्त(Ladli Behna Yojana 30th installment) 5 नवंबर से 10 नवंबर 2025 के बीच महिलाओं के खातों में भेज सकती है। हालांकि सरकार की ओर से अभी तक आधिकारिक तारीख की घोषणा नहीं की गई है।
जानकारी के मुताबिक, लाड़ली बहना योजना की 29वीं किस्त 12 अक्टूबर को जारी की गई थी। मोहन सरकार ने 1.26 लाख लाड़ली बहनों के खाते में 1,541 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए गए थें। इसी महीने भाई दूज पर और 250 रुपये सरकार ने ट्रांसफर किए। अब जल्द ही योजना की 30वीं किस्त लाड़ली बहनों को मिलेगी।
सरकार की घोषणा के मुताबिक, लाड़ली बहनों को 2028 तक 3000 हजार रुपये मिलेंगे। योजना की राशि में साल-दर-साल बढ़ोत्तरी की जाएगी। जिस तरह सरकार ने राशि 1000 से बढ़ाकर 1250 और फिर 1500 रुपये कर दिए। उसी तरह साल 2028 तक ये राशि 3 हजार कर दी जाएगी।
