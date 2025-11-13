Patrika LogoSwitch to English

भोपाल

Ladli Behna Yojana: लाड़ली बहनों को 1500 रूपये महीने के साथ मिल सकती है एक और बड़ी सौगात..

Ladli Behna Yojana: मध्यप्रदेश की 1.26 करोड़ महिलाओं को लाड़ली बहना योजना के तहत हर महीने अब 1500 रूपये दिए जा रहे हैं...।

less than 1 minute read
Google source verification

भोपाल

image

Shailendra Sharma

Nov 13, 2025

cm mohan yadav

cm mohan yadav (source- social media)

Ladli Behna Yojana: मध्यप्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना लाड़ली बहना योजना से जुड़ी एक और खबर सामने आ रही है। लाड़ली बहना योजना की हितग्राही लाड़ली बहनों को प्रदेश सरकार जल्द ही एक और सौगात दे सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार लाड़ली बहना योजना के तहत लाभ पाने वाली प्रदेश की 1.26 करोड़ लाड़ली बहनों को बीमा योजना का लाभ देने के बारे में भी विचार कर रही है ऐसा होने से महिलाओं को स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं के दौरान आर्थिक परेशानी नहीं उठाना पड़ेगी।

लाड़ली बहना योजना को बीमा से जोड़ने की तैयारी

खबरे हैं कि मध्यप्रदेश सरकार लाड़ली बहना योजना को बीमा योजना से भी जोड़ने पर विचार कर रही है। इसके लिए लाड़ली बहना योजना का लाभ लेने वाली महिलाओं से नाममात्र का अंशदान लेकर उनका हेल्थ बीमा कराया जाएगा। अगर हितग्राही महिलाओं का हेल्थ बीमा कराया जाता है तो ये निश्चित ही एक अच्छा कदम होगा और इसका सीधा फायदा ये होगा कि हितग्राही महिलाओं को बीमारियों के दौरान आर्थिक बोझ नहीं झेलना पड़ेगा।

2023 में शिवराज सिंह चौहान ने की थी लाड़ली बहना योजना की शुरूआत

लाड़ली बहना योजना मध्यप्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है और इसकी शुरूआत मध्यप्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने साल 2023 में विधानसभा चुनावों से पहले की थी। जून 2023 में लाड़ली बहना योजना के तहत पहली किस्त में लाड़ली बहनों के खातों में एक हजार रूपये की राशि ट्रांसफर की गई थी। जिसके बाद इस राशि को बढ़ाकर 1250 रूपये प्रति महीना किया गया और अब 1500 रूपये कर दिया गया है। सिवनी में 12 नवंबर को हुए कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सिंगल क्लिक के जरिए लाड़ली बहनों के खाते में 30वीं किस्त के पैसे ट्रांसफर किए थे।

Published on:

13 Nov 2025 03:50 pm

Ladli Behna Yojana: लाड़ली बहनों को 1500 रूपये महीने के साथ मिल सकती है एक और बड़ी सौगात..

