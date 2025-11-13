Ladli Behna Yojana: लाड़ली बहनों को 1500 रूपये महीने के साथ मिल सकती है एक और बड़ी सौगात..

लाड़ली बहना योजना मध्यप्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है और इसकी शुरूआत मध्यप्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने साल 2023 में विधानसभा चुनावों से पहले की थी। जून 2023 में लाड़ली बहना योजना के तहत पहली किस्त में लाड़ली बहनों के खातों में एक हजार रूपये की राशि ट्रांसफर की गई थी। जिसके बाद इस राशि को बढ़ाकर 1250 रूपये प्रति महीना किया गया और अब 1500 रूपये कर दिया गया है। सिवनी में 12 नवंबर को हुए कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सिंगल क्लिक के जरिए लाड़ली बहनों के खाते में 30वीं किस्त के पैसे ट्रांसफर किए थे।