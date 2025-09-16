इंदौर से भोपाल की दूरी 55 किमी. होगी कम, बनेगा नया ‘एक्सप्रेस-वे’ हाईवे

एनएचएआई के प्रोजेक्ट डायरेक्टर देवांश नुवाल ने बताया कि एक्सप्रेस हाईवे के तीन विकल्प बनाए गए हैं। इनमें दो विकल्प वेस्टर्न बायपास से इंदौर ईस्टर्न रिंग रोड के हैं। जबकि एक विकल्प मंडीदीप से ईस्टर्न रिंग रोड का है। अब केन्द्र सरकार जिस भी विकल्प की मंजूरी देगी उस पर काम किया जाएगा। इस हाईस्पीड एक्सप्रेस-वे की निर्माण लागत 6000 से 8000 करोड़ रुपए हो सकती है। बता दें कि अभी भोपाल से इंदौर तक का सफर तय करने में साढ़े तीन से चार घंटे का समय लगता है और नया एक्सप्रेस वे बनने से यही सफर दो घंटे में पूरा होने की बात कही जा रही है।