भोपाल

इंदौर से भोपाल की दूरी 55 किमी. होगी कम, बनेगा नया ‘एक्सप्रेस-वे’ हाईवे

bhopal-indore new expressway: भोपाल-इंदौर के लिए नया एक्सप्रेस-वे बनाने की तैयारी, नए एक्सप्रेस वे 200 से घटकर 145 किमी. रह जाएगी भोपाल-इंदौर के बीच की दूरी...।

भोपाल

Shailendra Sharma

Sep 16, 2025

HIGHWAY
HIGHWAY (file photo)

bhopal-indore new expressway: मध्यप्रदेश के दो बड़े शहरों भोपाल और इंदौर के बीच की दूरी 55 किमी. तक कम हो सकती है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) ने भोपाल-इंदौर के बीच नए एक्सप्रेस के लिए प्रस्ताव बनाकर केन्द्र सरकार को भेजा है। बताया गया है कि इस नए एक्सप्रेस वे के बनने के बाद भोपाल से इंदौर का सफर बेहद आसान हो जाएगा और दोनों शहरों के बीच की दूरी 200 किमी. से घटकर 145 किमी. रह जाएगी। इस एक्सप्रेस वे के जरिए भोपाल से इंदौर तक का सफर महज दो घंटे में पूरा होने की बात कही जा रही है।

NHAI ने बनाए एक्सप्रेस-वे के तीन विकल्प

एनएचएआई के प्रोजेक्ट डायरेक्टर देवांश नुवाल ने बताया कि एक्सप्रेस हाईवे के तीन विकल्प बनाए गए हैं। इनमें दो विकल्प वेस्टर्न बायपास से इंदौर ईस्टर्न रिंग रोड के हैं। जबकि एक विकल्प मंडीदीप से ईस्टर्न रिंग रोड का है। अब केन्द्र सरकार जिस भी विकल्प की मंजूरी देगी उस पर काम किया जाएगा। इस हाईस्पीड एक्सप्रेस-वे की निर्माण लागत 6000 से 8000 करोड़ रुपए हो सकती है। बता दें कि अभी भोपाल से इंदौर तक का सफर तय करने में साढ़े तीन से चार घंटे का समय लगता है और नया एक्सप्रेस वे बनने से यही सफर दो घंटे में पूरा होने की बात कही जा रही है।

3 जिलों में होगा जमीन का अधिग्रहण

भोपाल-इंदौर के बीच बनने वाले इस नए एक्सप्रेस वे के लिए तीन जिलों भोपाल, सीहोर और देवास में करीब 11 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। केन्द्र सरकार से अनुमति मिलने के बाद सीमांकन और जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। केंद्र की मंजूरी मिलने के बाद ही यह विचार भी होगा कि यह एक्सप्रेस हाईवे बीओटी, एनयूटी या किसी अन्य मॉडल पर बनाया जाए। टोल आदि का निर्णय भी उसके बाद ही होगा।

16 Sept 2025 05:16 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / इंदौर से भोपाल की दूरी 55 किमी. होगी कम, बनेगा नया ‘एक्सप्रेस-वे’ हाईवे

