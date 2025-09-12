सीएम मोहन यादव SP पर हुए नाराज, कहा-‘आपसे नहीं हो पा रहा तो..’, देखें वीडियो

सीएम मोहन यादव जब सैलाना में एक खेत पर खराब फसल का जायजा लेने के लिए पहुंचे तो वहां मौजूद पुलिसकर्मी भीड़ को कंट्रोल नहीं कर पाए। अनियंत्रित भीड़ और अव्यवस्था को देखकर सीएम मोहन यादव नाराज हो उठे उन्होंने तुरंत पास ही खड़े एसपी से कहा- 'मतलब क्या रह गया एसपी साहब फिर, मैं ही कर लूं फिर..आप कहो तो मैं ही कर लेता हूं। आपसे नहीं बन रहा तो छोड़ो फिर, हटाओ न फिर जितना बोला है।' सीएम का ये रूप देखकर एसपी व मौके पर मौजूद अधिकारी हैरान रह गए और तुरंत उन्होंने सीएम के आदेश का पालन कराया।