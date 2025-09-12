सीएम मोहन यादव SP पर हुए नाराज, कहा-‘आपसे नहीं हो पा रहा तो..’, देखें वीडियो

cm mohan yadav: मध्यप्रदेश के सीएम मोहन यादव शुक्रवार को रतलाम जिले की सैलाना तहसील में बारिश से बर्बाद हुई फसलों का जायजा लेने के लिए पहुंचे। इस दौरान सीएम ने किसानों से सीधे बातचीत भी की और उन्हें इस बात का भरोसा भी दिलाया कि सरकार उनके साथ है और किसी भी किसान का नुकसान नहीं होने देगी। इसी बीच सीएम मोहन यादव एसपी पर अव्यवस्था होने के कारण नाराज होते भी दिखे और उन्होंने एसपी से साफ साफ लफ्जों में कहा कि अगर आप से नहीं हो पा रहा है तो मैं ही कर लूं।
देखें वीडियो-
सीएम मोहन यादव जब सैलाना में एक खेत पर खराब फसल का जायजा लेने के लिए पहुंचे तो वहां मौजूद पुलिसकर्मी भीड़ को कंट्रोल नहीं कर पाए। अनियंत्रित भीड़ और अव्यवस्था को देखकर सीएम मोहन यादव नाराज हो उठे उन्होंने तुरंत पास ही खड़े एसपी से कहा- 'मतलब क्या रह गया एसपी साहब फिर, मैं ही कर लूं फिर..आप कहो तो मैं ही कर लेता हूं। आपसे नहीं बन रहा तो छोड़ो फिर, हटाओ न फिर जितना बोला है।' सीएम का ये रूप देखकर एसपी व मौके पर मौजूद अधिकारी हैरान रह गए और तुरंत उन्होंने सीएम के आदेश का पालन कराया।
खराब फसलों का जायजा लेते वक्त सीएम मोहन यादव ने किसानों से सीधे बातचीत भी की। उन्होंने किसानों को भरोसा दिलाया कि किसी भी किसान का नुकसान नहीं होने दिया जाएगा और उसके नुकसान की भरपाई सरकार करेगी। इस दौरान उन्होंने किसानों को गले लगाकर उन्हें दिलासा भी दिया। सीएम मोहन यादव ने कहा कि आने वाला समय उनका है। सरकार किसानों के हित के लिए बड़े फैसले ले रही है। किसानों के लिए राज्य में कई योजनाएं चलाई जा रही हैं।