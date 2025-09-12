BREAKING: एमपी में बीच रोड पर युवक ने महिला को मारीं 4 गोलियां

आरोपी का नाम अरविंद परिहार है और जिस महिला को उसने गोली मारी है वो उसकी पत्नी नंदिनी परिहार है। दोनों ने लव मैरिज की थी और उनके बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। तीन दिन पहले मंगलवार (9 सितंबर) को नंदिनी ने जनसुनवाई में पति अरविंद की शिकायत भी की थी। तब उसने बताया था कि अरविंद ने उससे धोखे से शादी की थी। वो पहले से शादीशुदा था, इतना ही नहीं तब नंदिनी ने ये भी बताया था कि पति उसे जान से मारना चाहता है और पहले भी उसे कार से कुचलने की कोशिश कर चुका है। नंदिनी ने पति अरविंद व उसकी महिला मित्र पर सोशल मीडिया पर उसकी फर्जी अश्लील फोटो वायरल करने के भी आरोप लगाए थे।