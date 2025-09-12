Patrika LogoSwitch to English

ग्वालियर

BREAKING: एमपी में बीच रोड पर युवक ने महिला को मारीं 4 गोलियां

BREAKING: पत्नी पर दनादन फायर करने के बाद आरोपी वहीं बैठा रहा, जब पुलिस पहुंची तो उस पर भी तमंचा तान दिया...।

ग्वालियर

Shailendra Sharma

Sep 12, 2025

gwalior
Crazy Lover Shot Girl in Front of Gwalior Nagar Nigam

BREAKING: मध्यप्रदेश के ग्वालियर से बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां एक सिरफिरे ने सरेराह अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी है। घटना नगर निगम मुख्यालय के ठीक सामने की है जैसे ही युवक ने इस सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया तो पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। गोली मारने के बाद मौक पर ही बैठा रहा और जब पुलिस उसे पकड़ने पहुंची तो उसने पुलिस पर भी तमंचा तान दिया। जिससे अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

देखें वीडियो-

बीच रोड पर मारी गोलियां

ग्वालियर के नगर निगम दफ्तर के ठीक सामने उस वक्त हर कोई हैरान रह गया जब एक युवक ने सरेराह महिला पर पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। युवक ने महिला को चार गोलियां मारीं हैं। जब पुलिस पहुंची तो आरोपी घटनास्थल पर ही बैठा हुआ था जिसने पुलिस पर भी तमंचा तान दिया। उसे काबू करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और तभी कहीं जाकर आरोपी युवक को पकड़ा। महिला को गंभीर हालत में इलाज के लिए भेजा गया है। आरोपी को पुलिस ने दबोच लिया है। उससे पूछताछ की जा रही है।

कार से कुचलने की कर चुका था कोशिश

आरोपी का नाम अरविंद परिहार है और जिस महिला को उसने गोली मारी है वो उसकी पत्नी नंदिनी परिहार है। दोनों ने लव मैरिज की थी और उनके बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था। तीन दिन पहले मंगलवार (9 सितंबर) को नंदिनी ने जनसुनवाई में पति अरविंद की शिकायत भी की थी। तब उसने बताया था कि अरविंद ने उससे धोखे से शादी की थी। वो पहले से शादीशुदा था, इतना ही नहीं तब नंदिनी ने ये भी बताया था कि पति उसे जान से मारना चाहता है और पहले भी उसे कार से कुचलने की कोशिश कर चुका है। नंदिनी ने पति अरविंद व उसकी महिला मित्र पर सोशल मीडिया पर उसकी फर्जी अश्लील फोटो वायरल करने के भी आरोप लगाए थे।

Updated on:

12 Sept 2025 06:27 pm

Published on:

12 Sept 2025 05:29 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / BREAKING: एमपी में बीच रोड पर युवक ने महिला को मारीं 4 गोलियां

