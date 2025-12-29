29 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ग्वालियर

युवाओं के सफर की नई पहचान ‘राइडर कैब’, कम समय और कम खर्च में मिल रही राइडर कैब की सुविधा

शहर की सडक़ों पर अब नया ट्रेंड दिखाई देने लगा है। हेलमेट पहने युवा, बाइक पर पीछे बैठे यात्री और मोबाइल ऐप पर आती बुकिंग। यह नजारा शहर में राइडर कैब यानी ...

2 min read
Google source verification

ग्वालियर

image

Rizwan Khan

Dec 29, 2025

cab rider

ग्वालियर. शहर की सडक़ों पर अब नया ट्रेंड दिखाई देने लगा है। हेलमेट पहने युवा, बाइक पर पीछे बैठे यात्री और मोबाइल ऐप पर आती बुकिंग। यह नजारा शहर में राइडर कैब यानी बाइक टैक्सी की बढ़ती लोकप्रियता को दर्शाता है। कम किराया, कम समय और आसान बुकिंग के कारण यह सेवा खासतौर पर युवाओं की पहली पसंद बनती जा रही है। पिछले कुछ समय में राइडर कैब वाली बाइक से सफर करना यंगस्टर्स को खासा पसंद आ रहा है, यही वजह है कि 30 फीसदी से अधिक लोग आने-जाने में इसका उपयोग कर रहे हैं। कॉलेज जाने वाले छात्र, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवा और नौकरीपेशा वर्ग तेजी से इस सुविधा को अपना रहा है। बढ़ते ट्रैफिक और पार्किंग की समस्या के बीच बाइक टैक्सी उन्हें समय पर गंतव्य तक पहुंचाने में मददगार साबित हो रही है।

स्टेशन, कोचिंग और यूनिवर्सिटी एरिया में सबसे ज्यादा मांग

रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, कोचिंग हब और यूनिवर्सिटी एरिया में राइडर कैब की सबसे ज्यादा मांग देखने को मिल रही है। मोबाइल ऐप के जरिए आसान बुकिंग, कैशलेस पेमेंट और लाइव ट्रैङ्क्षकग जैसी सुविधाओं ने इस सेवा को और भरोसेमंद बना दिया है।

ऐप से बदली यात्रा की आदत

स्मार्टफोन और डिजिटल पेमेंट की सुविधा ने इस सेवा को और लोकप्रिय बना दिया है। कुछ ही मिनटों में बाइक बुक करना, लाइव ट्रैङ्क्षकग और ऑनलाइन भुगतान की सुविधाएं युवाओं को खूब पसंद आ रही हैं।

राइडर के लिए कमाई का नया जरिया

  • राइडर कैब सिर्फ सफर का साधन ही नहीं, बल्कि युवाओं के लिए रोजगार का नया अवसर भी बन रही है। बीकॉम के छात्र और पार्ट-टाइम राइडर रोहित ङ्क्षसह बताते हैं कि पढ़ाई के साथ खाली समय में राइड करता हूं।
  • रोज 500 से 700 रुपए तक की कमाई हो जाती है। इससे अपनी फीस और खर्च आसानी से निकल जाते हैं। रोहित कहते हैं कि ऐप से जुडऩा आसान है और डिजिटल पेमेंट की वजह से पैसे को लेकर कोई झंझट नहीं होता।

युवा बोले समय और पैसे दोनों की बचत

  • सीए की पढ़ाई कर रही वंशिका साहनी बताती हैं, मुझे रोज कोङ्क्षचग से घर तक आना-जाना पड़ता है। ऑटो में समय भी ज्यादा लगता है और किराया भी। बाइक टैक्सी से 15-20 मिनट में काम हो जाता है और जेब पर भी ज्यादा बोझ नहीं पड़ता।
  • एक निजी कंपनी में काम करने वाले शिव ङ्क्षसह का कहना है कि ऑफिस जाने में अक्सर देर हो जाती थी। बाइक टैक्सी से ट्रैफिक में फंसने की टेंशन नहीं रहती। ऐप पर लाइव लोकेशन मिल जाती है, इसलिए भरोसा भी रहता है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

29 Dec 2025 08:10 pm

Published on:

29 Dec 2025 08:09 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / युवाओं के सफर की नई पहचान ‘राइडर कैब’, कम समय और कम खर्च में मिल रही राइडर कैब की सुविधा

बड़ी खबरें

View All

ग्वालियर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

ग्वालियर में 30 दिसंबर को स्कूलों में छुट्टी घोषित, कलेक्टर का आदेश जारी

School Holiday
ग्वालियर

झंासी मंडल का दूसरा बड़ा स्टेशन ग्वालियर

ग्वालियर

एसआइआर का असर: 44 दिन न नामांतरण हुए, न जांचें, अब अमला मुक्त हुआ

राजस्व प्रकरणों की पेडेंसी सबसे ज्यादा बढ़ गई
ग्वालियर

गोशाला में आंध्रप्रदेश के नस्ल की पुंगनूर गाय का जोड़ा

nagar nigam gaushala
ग्वालियर

‘तेरा फूफा प्रेसिडेंट ही क्यों न हो…चालान तो कटेगा’ एडिशनल एसपी की सख्त कार्रवाई Video Viral

MP News Additional SP Video Viral
ग्वालियर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.