एमपी कैबिनेट आज: ‘लाड़ली बहना योजना के 1500 रुपए’ प्रस्ताव को मिलेगी मंजूरी, इस दिन आएगी 30वीं किस्त

Ladli Behna Yojana in MP Cabinet: लाड़ली बहना को अगली किस्त 1500 रुपए देने पर सोमवार को कैबिनेट में मुहर लगेगी। साथ ही सरकारी भवनों की छतों पर सोलर पैनल की अनिवार्यता के प्रस्ताव को भी हरी झंडी मिल सकती है। अभी मप्र में 1.26 करोड़ लाड़ली बहना को हर माह 1250 रुपए मिलते हैं। सीएम ने इसे बढ़ाकर 1500 रुपए करने की घोषणा की है।