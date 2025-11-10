Patrika LogoSwitch to English

भोपाल

एमपी कैबिनेट आज: ‘लाड़ली बहना योजना के 1500 रुपए’ प्रस्ताव को मिलेगी मंजूरी, इस दिन आएगी 30वीं किस्त

Ladli Behna Yojana: एमपी कैबिनेट आज, लाड़ली बहना योजना के तहत 1500 रुपए इसी माह से देने के प्रस्ताव पर लगेगी मुहर, सरकारी भवनों की छतों पर सोलर प्लांट को भी मिल सकती है मंजूरी...

less than 1 minute read
भोपाल

image

Sanjana Kumar

Nov 10, 2025

Ladli Behna Yojana Big Update

Ladli Behna Yojana Big Update(फोटो: सोशल मीडिया)

Ladli Behna Yojana in MP Cabinet: लाड़ली बहना को अगली किस्त 1500 रुपए देने पर सोमवार को कैबिनेट में मुहर लगेगी। साथ ही सरकारी भवनों की छतों पर सोलर पैनल की अनिवार्यता के प्रस्ताव को भी हरी झंडी मिल सकती है। अभी मप्र में 1.26 करोड़ लाड़ली बहना को हर माह 1250 रुपए मिलते हैं। सीएम ने इसे बढ़ाकर 1500 रुपए करने की घोषणा की है।

एमपी के इस शहर से सीएम भेजेंगे 30वीं किस्त के 1500 रुपए

एमपी सीएम सिवनी में राज्यस्तरीय मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना हितलाभ वितरण कार्यक्रम से 12 नवंबर को बहनों के खाते में 30वीं किस्त के 1500 रुपए ट्रांसफर करेंगे। बता दें कि, बहनों केा बढ़ी हुई राशि इसी माह से दी जाएगी। गौरतलब है कि मंगलवार को सीएम डॉ. मोहन यादव गुजरात के केवड़िया प्रवास पर रहेंगे। इसलिए सोमवार को कैबिनेट होगी।

Published on:

10 Nov 2025 09:40 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी कैबिनेट आज: 'लाड़ली बहना योजना के 1500 रुपए' प्रस्ताव को मिलेगी मंजूरी, इस दिन आएगी 30वीं किस्त

