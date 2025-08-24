Patrika LogoSwitch to English

भोपाल

Ladli Behna Yojana: सीएम मोहन यादव का बड़ा ऐलान, लाड़ली बहनों को ‘1500 सौ’ नहीं…’5000 हजार’ मिलेंगे

Ladli Behna Yojana: मध्य प्रदेश की लाड़ली बहनों के लिए मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि लाड़ली बहना उद्योगों में काम करेगी तो उसे '1500 या 3 हजार नहीं, बल्कि 5000 हजार रुपए सरकार देगी।

भोपाल

Himanshu Singh

Aug 24, 2025

cm dr mohan yadav
फोटो- Dr Mohan Yadav 'X' Account

Ladli Behna Yojana: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने रविवार को राजधानी भोपाल के गोविंदपुरा क्षेत्र में लघु उद्योग भारती के प्रदेश कार्यालय के उद्धाटन कार्यक्रम में कई बड़े ऐलान किए हैं। जिसमें उन्होंने कहा है कि उद्योगों में काम करने वाली लाड़ली बहनों को सरकार 5 हजार रुपए अतिरिक्त देगी।

लाड़ली बहना योजना में 1500...उद्योग में 5 हजार

सीएम डॉ मोहन यादव ने कहा कि अभी तक लाड़ली बहना योजना में महिलाओं को घर बैठे 1500 रुपए दिए जा रहे हैं, लेकिन हमने तय किया है कि केवल यही पर्याप्त नहीं है। यदि लाड़ली बहना उद्योगों में काम करेगी तो उसे '1500 या 3 हजार नहीं, बल्कि 5000 हजार रुपए हर महीने सरकार की ओर से दिए जाएंगे'। ताकि महिलाएं रोजगार से जुड़कर आत्मनिर्भर बनें।

महिला श्रमिकों में हर महीने मिलेंगे 12-13 हजार रुपए

सीएम ने आगे कहा कि उद्योगों में काम करने वाली महिलाओं को सरकार 5 हजार रुपए देगी। अगर उद्योगपति 8 हजार रुपए देंगे, तो महिलाओं को कुल महीने में 12-13 हजार रुपए मिलेंगे। इससे उन्हें रोजगार के साथ जीवन में आने वाली परेशानियों से राहत मिलेगी।

रोजगार उद्योगों को मिलेगा बढ़ावा

मुख्यमंत्री ने बताया कि रोजगार आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए एमओयू किए जा रहे हैं। 10-20 छोटी इकाइयां लगाई जा सकती हैं। जिनमें 100 से लेकर 7 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा।

