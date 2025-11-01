Ladli Behna Yojana: ई-केवायसी करवाने पर लाड़ली बहनों को मिलेंगे 3000…! क्या है इस दावे की सच्चाई

Ladli Behna Yojana मध्यप्रदेश में लाड़ली बहना योजना की पात्र महिलाओं को ई-केवायसी करवाने पर 3000 रुपये मिलने का दावा (फोटो सोर्स : पत्रिका क्रिएटिव)
Ladli Behna Yojana:मध्यप्रदेश में लाखों महिलाओं के खाते में लाड़ली बहना योजना के तहत प्रदेश सरकार पैसे भेजती है। हर महीने पात्र लाड़ली बहनों को 1500 रुपये की सहायता दी जा रही है। अब तक लाड़ली बहनों को 29 किश्तों का लाभ मिल चुका है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने हाल ही में कई बार योजना की किस्त 3000 हजार रुपये करने की घोषणा की है। इस दौरान लाड़ली बहना योजना को लेकर कई जगहों पर दावे किए जा रहे हैं कि, E-KYC करवाने पर लाड़ली बहनों को मिलने वाली राशि 1500 से बढ़ाकर 3 हजार हो जाएगी और अगले महीेेने से ये पैसे मिलने लगेंगे। जानिए इस दावे की पूरी सच्चाई।
बता दें कि, लाड़ली बहना योजना(Ladli Behna Yojana) के शुरुआत में महिलाओं के खाते में हर महीने 1000 रुपये भेजे जाते थें। इस राशि को धीरे-धीरे बढ़ाया गया। प्रदेश सरकार ने 1000 से बढ़ाकर 1250 और फिर 1500 रुपये कर दिए। सरकार की घोषणा के अनुसार, योजना की राशि में साल-दर-साल बढ़ोत्तरी की जाएगी। साल 2028 तक ये राशि 3 हजार कर दी जाएगी। ऐसे में सोशल मीडियो और अन्य जगहों पर किए जा रहे ये दावे पूरी तरह से सच नहीं हैं। सरकार की घोषणा के मुताबिक, लाड़ली बहनों को 3000 हजार रुपये मिलेंगे लेकिन अगले महीने नहीं ब्लकि 2028 तक। यानि रकम बढ़ने को लेकर किए जा रहे दावे सही तो है लेकिन ऐसा होने में अभी समय है।
जानकारी के मुताबिक, लाड़ली बहना योजना का लाभ लेने के लिए ई-केवायसी बहुत जरूरी है। पिछले कुछ महीने में प्रदेश की कई महिलाओं के नाम योजना से हटा दिए गए, क्योंकि उनकी के-ईवायसी पूरी नहीं थी। अगर आपने अभी तक अपने खाते की ई-केवायसी पूरी नहीं की है तो आपके योजना के पैसे सीधे आपके खाते में नहीं आ सकती। इसलिए आप एमपी ऑनलाइन, सीएससी या किसी भी सरकारी अधिकृत केंद्र से ई-केवायसी करा सकते हैं।
बता दें कि एमपी के पूर्व सीएम और वर्तमान केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 28 जनवरी 2023 को लाडली बहना योजना की शुरुआत की थी। शुरुआती महीनों में महिलाओं के खातें में सिर्फ 1000 रुपए ही ट्रांसफर किए जाते थे। लेकिन बाद में योजना की राशि बढ़ाकर 1250 रुपए कर दी गई। वहीं वर्तमान सीएम मोहन यादव ने अक्टूबर में इसे बढ़ाकर 1500 रुपये कर दिए।
