Ladli Behna Yojana: ई-केवायसी करवाने पर लाड़ली बहनों को मिलेंगे 3000…! क्या है इस दावे की सच्चाई

बता दें कि, लाड़ली बहना योजना(Ladli Behna Yojana) के शुरुआत में महिलाओं के खाते में हर महीने 1000 रुपये भेजे जाते थें। इस राशि को धीरे-धीरे बढ़ाया गया। प्रदेश सरकार ने 1000 से बढ़ाकर 1250 और फिर 1500 रुपये कर दिए। सरकार की घोषणा के अनुसार, योजना की राशि में साल-दर-साल बढ़ोत्तरी की जाएगी। साल 2028 तक ये राशि 3 हजार कर दी जाएगी। ऐसे में सोशल मीडियो और अन्य जगहों पर किए जा रहे ये दावे पूरी तरह से सच नहीं हैं। सरकार की घोषणा के मुताबिक, लाड़ली बहनों को 3000 हजार रुपये मिलेंगे लेकिन अगले महीने नहीं ब्लकि 2028 तक। यानि रकम बढ़ने को लेकर किए जा रहे दावे सही तो है लेकिन ऐसा होने में अभी समय है।