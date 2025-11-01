Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

Ladli Behna Yojana: ई-केवायसी करवाने पर लाड़ली बहनों को मिलेंगे 3000…! क्या है इस दावे की सच्चाई

Ladli Behna Yojana: मध्यप्रदेश में लाड़ली बहना योजना की पात्र महिलाओं को ई-केवायसी करवाने पर 3000 रुपये मिलने का दावा किया जा रहा है। जानिए इस दावे में कितनी सच्चाई है।

3 min read
Google source verification

भोपाल

image

Avantika Pandey

Nov 01, 2025

Ladli Behna Yojana big update

Ladli Behna Yojana मध्यप्रदेश में लाड़ली बहना योजना की पात्र महिलाओं को ई-केवायसी करवाने पर 3000 रुपये मिलने का दावा (फोटो सोर्स : पत्रिका क्रिएटिव)

Ladli Behna Yojana:मध्यप्रदेश में लाखों महिलाओं के खाते में लाड़ली बहना योजना के तहत प्रदेश सरकार पैसे भेजती है। हर महीने पात्र लाड़ली बहनों को 1500 रुपये की सहायता दी जा रही है। अब तक लाड़ली बहनों को 29 किश्तों का लाभ मिल चुका है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने हाल ही में कई बार योजना की किस्त 3000 हजार रुपये करने की घोषणा की है। इस दौरान लाड़ली बहना योजना को लेकर कई जगहों पर दावे किए जा रहे हैं कि, E-KYC करवाने पर लाड़ली बहनों को मिलने वाली राशि 1500 से बढ़ाकर 3 हजार हो जाएगी और अगले महीेेने से ये पैसे मिलने लगेंगे। जानिए इस दावे की पूरी सच्चाई।

लाड़ली बहनों को कब मिलेंगे 3 हजार रुपये?

बता दें कि, लाड़ली बहना योजना(Ladli Behna Yojana) के शुरुआत में महिलाओं के खाते में हर महीने 1000 रुपये भेजे जाते थें। इस राशि को धीरे-धीरे बढ़ाया गया। प्रदेश सरकार ने 1000 से बढ़ाकर 1250 और फिर 1500 रुपये कर दिए। सरकार की घोषणा के अनुसार, योजना की राशि में साल-दर-साल बढ़ोत्तरी की जाएगी। साल 2028 तक ये राशि 3 हजार कर दी जाएगी। ऐसे में सोशल मीडियो और अन्य जगहों पर किए जा रहे ये दावे पूरी तरह से सच नहीं हैं। सरकार की घोषणा के मुताबिक, लाड़ली बहनों को 3000 हजार रुपये मिलेंगे लेकिन अगले महीने नहीं ब्लकि 2028 तक। यानि रकम बढ़ने को लेकर किए जा रहे दावे सही तो है लेकिन ऐसा होने में अभी समय है।

योजना का लाभ लेने के लिए E-KYC जरूरी

जानकारी के मुताबिक, लाड़ली बहना योजना का लाभ लेने के लिए ई-केवायसी बहुत जरूरी है। पिछले कुछ महीने में प्रदेश की कई महिलाओं के नाम योजना से हटा दिए गए, क्योंकि उनकी के-ईवायसी पूरी नहीं थी। अगर आपने अभी तक अपने खाते की ई-केवायसी पूरी नहीं की है तो आपके योजना के पैसे सीधे आपके खाते में नहीं आ सकती। इसलिए आप एमपी ऑनलाइन, सीएससी या किसी भी सरकारी अधिकृत केंद्र से ई-केवायसी करा सकते हैं।

पूर्व सीएम ने की थी शुरुआत

बता दें कि एमपी के पूर्व सीएम और वर्तमान केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 28 जनवरी 2023 को लाडली बहना योजना की शुरुआत की थी। शुरुआती महीनों में महिलाओं के खातें में सिर्फ 1000 रुपए ही ट्रांसफर किए जाते थे। लेकिन बाद में योजना की राशि बढ़ाकर 1250 रुपए कर दी गई। वहीं वर्तमान सीएम मोहन यादव ने अक्टूबर में इसे बढ़ाकर 1500 रुपये कर दिए।

ये महिलाएं हैं अपात्र

  • अविवाहित महिलाएं लाडली बहना योजना का लाभ नहीं ले सकतीं।
  • जिन महिलाओं की उम्र 60 वर्ष की आयु से ज्यादा है उन्हें, इस योजना का कोई लाभ नहीं मिलेगा।
  • जिनके परिवार की सालाना इनकम 2.5 लाख से अधिक है, वे भी योजना का लाभ नहीं ले सकतीं।
  • जिनके परिवार का कोई सदस्य वर्तमान या भूतपूर्व सांसद विधायक हो वे भी योजना के लिए आवेदन नहीं कर सकतीं।
  • जिन महिलाओं के परिवार का कोई सदस्य सरकारी पद का लाभ ले रहा है, वे महिलाएं भी लाडली बहना योजना के लिए पात्र नहीं हैं।

कब-कब खातें में आए पैसे

  • पहली किस्त - 7 जून 2023
  • दूसरी किस्त - 11 जुलाई 2023
  • तीसरी किस्त - 10 अगस्त 2023
  • चौथी किस्त - 11 सितंबर 2023
  • 5वीं किस्त - 3 अक्टूबर 2023
  • 6वीं किस्त - 10 नवंबर 2023
  • 7वीं किस्त - 10 दिसंबर 2023
  • 8वीं किस्त - 10 जनवरी 2024
  • 9वीं किस्त - 10 फरवरी 2024
  • 10वीं किस्त - 1 मार्च 2024
  • 11 वीं किस्त - 5 अप्रैल 2024
  • 12वीं किस्त - 4 मई 2024
  • 13वीं किस्त - 4 जून 2024
  • 14वीं किस्त - 5 जुलाई 2024
  • 15वीं किस्त - 10 अगस्त 2024
  • 16वीं किस्त - 9 सितंबर 2024
  • 17वीं किस्त - 5 अक्टूबर 2024
  • 18वीं किस्त -9 नवंबर 2024
  • 19वीं किस्त -11 दिसंबर 2024
  • 20वीं किस्त -12 जनवरी 2025
  • 21वीं किस्त - 10 फरवरी 2025
  • 22वीं किस्त - 8 मार्च 2025
  • 23वीं किस्त - 16 अप्रैल 2025
  • 24वीं किस्त - 15 मई 2025
  • 25वीं किस्त - 16 जून 2025
  • 26वीं किस्त - 12 जुलाई 2025
  • 27वीं किस्त - 7 अगस्त 2025
  • 28वीं किस्त - 12 सितंबर 2025
  • 29वीं किस्त - 12 अक्टूबर 2025

ये भी पढ़ें

MP की इस महिला क्रिकेटर ने अपने दम पर ऑस्ट्रेलिया को किया पस्त, ऐसे बदला मैच का रुख
भोपाल
ICC Womens World Cup

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

01 Nov 2025 03:21 pm

Published on:

01 Nov 2025 02:39 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / Ladli Behna Yojana: ई-केवायसी करवाने पर लाड़ली बहनों को मिलेंगे 3000…! क्या है इस दावे की सच्चाई

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी बोर्ड परीक्षा 2026 के टाइम टेबल में बदलाव, ये है वजह

MP Board Exam 2026 Time Table
भोपाल

Narmada Parikrama: मां नर्मदा परिक्रमा एक अद्भुत अनुभव…

Maa Narmada Parikrama
भोपाल

नए साल में दौड़ेगी ‘METRO’, एनओसी नहीं मिलने पर बढ़ा इंतजार

mp news
भोपाल

Transfer: एमपी में 148 आरक्षकों का तबादला, देखें पूरी लिस्ट

Transfer Breaking
भोपाल

MCU की तीसरी मंजिल से गिरे छात्र दिव्यांश की इलाज के दौरान मौत, पुलिस ने दर्ज कराए दोस्तों के बयान

MCU Student Death
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.