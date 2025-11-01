MP की इस महिला क्रिकेटर ने अपने दम पर ऑस्ट्रेलिया को किया पस्त, ऐसे बदला मैच का रुख

ICC Women World Cup 2025: क्रांति गौड़(Kranti Gaur) अब क्रिकेट की नई सनसनी बन गई हैं। बुंदेलखंड के घुवारा (छतरपुर जिला) में जन्मीं क्रांति की घातक और अचूक बॉलिंग ने सात बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलियाई टीम को सेमीफाइनल में घुटने टेकने को मजबूर कर दिया। इस युवा पेसर क्रांति के कमाल से भारत वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंचा। इस उपलब्धि पर राजधानी भोपाल के क्रिकेट प्रेमियों ने जुलूस निकालकर नारा दिया ‘क्रांति, तुम्हारी क्रांति पर हमें गर्व है।’ सभी ने कहा- भारत अब वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंच चुका है। फैंस को उम्मीद है कि क्रांति का जादू वहां भी देखने को मिलेगा। भारत की जीत के लिए प्रार्थना भी की गई।