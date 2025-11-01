Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

इंदौर

इस शहर में बस रही देश की पहली ‘डिजिटल एड्रेस सिटी’ मिलेंगे ये जबरदस्त फायदे

MP News: देश की पहली ‘डिजिटल एड्रेस सिटी’ बनने की ओर इंदौर के कदम तेजी से बढ़ रहे हैं। नगर निगम ने पायलट प्रोजेक्ट के तहत सबसे पहले वार्ड 82 वार्ड 82 (सुदामा नगर) में यह काम शुरू किया, जो अब पूर्णता की ओर है।

less than 1 minute read
Google source verification

इंदौर

image

Avantika Pandey

Nov 01, 2025

india first Digital Address City

india first Digital Address City

MP News: देश की पहली ‘डिजिटल एड्रेस सिटी’ बनने की ओर इंदौर के कदम तेजी से बढ़ रहे हैं। नगर निगम ने पायलट प्रोजेक्ट के तहत सबसे पहले वार्ड 82 वार्ड 82 (सुदामा नगर) में यह काम शुरू किया, जो अब पूर्णता की ओर है। इसके बाद नवंबर के पहले सप्ताह से वार्ड 71,79 और 83 में डिजिटल पता लगाने का काम होगा। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने डिजिटल पते के प्रोजेक्ट का नवाचार किया था। जल्द योजना का क्रियान्वयन होने के बाद इंदौर देश की पहली डिजिटल एड्रेस सिटी बन जाएगा।

मिलेगा जबरदस्त फायदा

इस अभिनव योजना के तहत शहर के हर घर को एक यूनिक डिजिटल एड्रेस प्लेट(Digital Address City) दी जाएगी, जिस पर क्यूआर कोड लगा होगा। क्यूआर कोड स्कैन करते ही उस घर की मूलभूत जानकारी, जैसे पता, स्वामित्व और वेरिफिकेशन स्थिति दिखाई देगी। यह समस्त जानकारी पूरी तरह सुरक्षित रहेगी। योजना को सीएसआर फंड से क्रियान्वित किया जा रहा है, जिससे नागरिकों पर कोई आर्थिक भार नहीं पड़ेगा

वार्ड 82 : कुल 7185 प्रॉपर्टी दर्ज, 3924 को मिला डिजिटल पता

  • 5582 रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी
  • 348 कमर्शियल प्रॉपर्टी
  • 255 मिक्स प्रॉपर्टी
  • 212 खुले प्लॉट
  • 45 बिना वेरिफिकेशन प्रॉपर्टी
  • 13 एजुकेशन बिल्डिंग
  • 6 हॉस्पिटल्स
  • 8 धार्मिक भवन

डिजिटलाइजेशन प्रबंधन में भी देश के लिए बनेंगे मॉडल

निगम के मुताबिक, 7185 प्रॉपर्टी में से 3924 प्रॉपर्टी को यूनिक आइडी मिल चुकी है। 2545 प्रॉपर्टी की आइडी निर्माण प्रक्रिया में है। 250 नई प्रॉपर्टी जोड़ी गईं और 466 डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स की पहचान की गई। महापौर भार्गव के मुताबिक, इंदौर ने सफाई में देश को दिशा दी, अब हम डिजिटल एड्रेस के माध्यम से डिजिटलाइजेशन प्रबंधन में भी देश के लिए मॉडल बनेंगे।

ये भी पढ़ें

मध्यप्रदेश का 13वां नेशनल पार्क, सीएम मोहन यादव कल करेंगे सेंचुरी की घोषणा
खंडवा
Madhya Pradesh 13th National Park

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

01 Nov 2025 08:24 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / इस शहर में बस रही देश की पहली ‘डिजिटल एड्रेस सिटी’ मिलेंगे ये जबरदस्त फायदे

बड़ी खबरें

View All

इंदौर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

इंदौर में दोस्त के घर से लौटते वक्त बस के नीचे आया, सिर के ऊपर से गुजरा पहिया

indore news
इंदौर

‘प्रमोशन’ से जुड़े आवेदन पर हाइकोर्ट का बड़ा फैसला, दी गई चेतावनी

फोटो सोर्स: पत्रिका
इंदौर

राजा रघुवंशी के भाई विपिन कोर्ट में देंगे गवाही, चार्जशीट लेने जाएंगे मेघालय

Raja Raghuvanshi
इंदौर

अब रोज होगी ‘कचरा देने’ और ‘नहीं देने’ वाले घरों की एंट्री, बताना होगा कारण…

फोटो सोर्स: पत्रिका
इंदौर

आउटसोर्स कर्मचारियों की ‘अटेंडेंस’ को लेकर आदेश जारी, लागू होगा नया नियम

फोटो सोर्स: पत्रिका
इंदौर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.