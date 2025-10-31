मध्यप्रदेश का 13वां नेशनल पार्क, सीएम मोहन यादव कल करेंगे सेंचुरी की घोषणा

मुख्यमंत्री ने कहा मप्र ने वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में देशभर में नई मिसालें कायम की हैं। चीतों का सफल पुनर्स्थापन हो चुका है, अब जल्द ही नौरादेही अभयारण्य में नामीबिया के चीते छोड़े जाएंगे। सीएम ने बताया जैसे धरती पर शेर और चीते वन्यजीवों के प्रतीक हैं, वैसे ही जल में मगरमच्छ और घडिय़ाल नदियों के प्रहरी हैं। मां नर्मदा को स्वच्छ रखने और जलीय तंत्र को मजबूत करने में ये मगरमच्छ अहम भूमिका निभाएंगे। मगरमच्छों को बैक वाटर में छोड़ने ढाई फीट लोहे की जाली लगाकर एक बाड़ा बनाया गया था, ताकि मगरमच्छ पलटकर न आए। छह पिंजरों में मगरमच्छ लाए गए। सीएम ने एक-एक कर पिंजरे खोले और लकड़ी ठकठका कर मगरमच्छों को पानी में भेजा गया। एक मगरमच्छ पिंजरे से निकलने के बाद जब आगे नहीं बढ़ा तो सीएम डॉ. यादव बाड़े की जाली फांदकर आगे आए और लकड़ी से मगरमच्छ को आगे बढ़ाया।