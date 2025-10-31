Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

खंडवा

मध्यप्रदेश का 13वां नेशनल पार्क, सीएम मोहन यादव कल करेंगे सेंचुरी की घोषणा

MP News: मप्र के स्थापना दिवस एक नवंबर पर ओंकारेश्वर नेशनल पार्क की घोषणा होने जा रही है। इस नेशनल पार्क में नर्मदा के प्रहरी के रूप में मगरमच्छों की एंट्री हुई है।

2 min read
Google source verification

खंडवा

image

Avantika Pandey

Oct 31, 2025

Madhya Pradesh 13th National Park

Madhya Pradesh 13th National Park (फोटो सोर्स : @DrMohanYadav51)

MP News:मप्र के स्थापना दिवस एक नवंबर पर ओंकारेश्वर नेशनल पार्क(National Park) की घोषणा होने जा रही है। इस नेशनल पार्क में नर्मदा के प्रहरी के रूप में मगरमच्छों की एंट्री हुई है। गुरुवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने नर्मदानगर स्थित इंदिरा सागर बांध के बैक वाटर में छह मगरमच्छों की घर वापसी कराई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार जनता के विकास के साथ वन्य जीवों के संरक्षण का कार्य भी कर रही है। कूनो में चीतों की आमद के बाद अब मां नर्मदा का वाहन मगरमच्छ भी नर्मदा के आंचल में संरक्षित किए जा रहे है।

छह मगरमच्छों को छोड़ा

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव गुरुवार को मांधाता विधानसभा के नर्मदा नगर पहुंचे। यहां उन्होंने बैक वाटर में मां नर्मदा का पूजन किया। इसके बाद बैक वाटर में छह मगरमच्छों को छोड़ा गया। यह मगरमच्छ विभिन्न स्थानों से रेस्क्यू कर भोपाल में रखे गए थे, जिन्हें अब प्राकृतिक आवास दिया गया है। इसमें चार मादा और दो नर मगरमच्छ है।

मुख्यमंत्री ने कहा मप्र ने वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में देशभर में नई मिसालें कायम की हैं। चीतों का सफल पुनर्स्थापन हो चुका है, अब जल्द ही नौरादेही अभयारण्य में नामीबिया के चीते छोड़े जाएंगे। सीएम ने बताया जैसे धरती पर शेर और चीते वन्यजीवों के प्रतीक हैं, वैसे ही जल में मगरमच्छ और घडिय़ाल नदियों के प्रहरी हैं। मां नर्मदा को स्वच्छ रखने और जलीय तंत्र को मजबूत करने में ये मगरमच्छ अहम भूमिका निभाएंगे। मगरमच्छों को बैक वाटर में छोड़ने ढाई फीट लोहे की जाली लगाकर एक बाड़ा बनाया गया था, ताकि मगरमच्छ पलटकर न आए। छह पिंजरों में मगरमच्छ लाए गए। सीएम ने एक-एक कर पिंजरे खोले और लकड़ी ठकठका कर मगरमच्छों को पानी में भेजा गया। एक मगरमच्छ पिंजरे से निकलने के बाद जब आगे नहीं बढ़ा तो सीएम डॉ. यादव बाड़े की जाली फांदकर आगे आए और लकड़ी से मगरमच्छ को आगे बढ़ाया।

यहां किसी को कोई खतरा नहीं

नर्मदा बैक वाटर में छोड़े गए मगरमच्छों को लेकर कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर सवाल उठाते हुए इसे मछली पकडऩे वालों के लिए खतरा बताया है। सीएम डॉ. यादव ने कहा कि इसका विशेष ध्यान रखा गया है कि जहां मगरमच्छ छोड़े गए है, वहां किसी को कोई खतरा नहीं हो, वैसे भी यह जगह ओंकारेश्वर सेंचुरी में आ रही है, जिसके कारण लोगों की आवाजाही नहीं होगी। कार्यक्रम में मंत्री विजय शाह, सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल, जिलाध्यक्ष राजपालसिंह तोमर, विधायक नारायण पटेल, कंचन तनवे, छाया मोरे, जिपं अध्यक्ष पिंकी वानखेड़े, महापौर अमृता अमर यादव सहित अन्य मौजूद थे।

ये भी पढ़ें

सुबह बीमार पिता की मौत, 3 घंटे बाद हार्ट अटैक से बेटे ने तोड़ा दम, सदमे में परिवार
सतना
satna news

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

31 Oct 2025 01:54 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Khandwa / मध्यप्रदेश का 13वां नेशनल पार्क, सीएम मोहन यादव कल करेंगे सेंचुरी की घोषणा

बड़ी खबरें

View All

खंडवा

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एफएलएन मेला : 1075 स्कूलों में 80 हजार बच्चों का हुनर देख अचंभित हुए अभिभावक, उत्साह वर्धन

FLN Mela
खंडवा

एमपी में भाजपा नेता ने की तू तड़ाक तो आरटीओ अधिकारी को आया गुस्सा, देखें वीडियो

khandwa
खंडवा

जनजातीय मंत्री शाह के शहर में अवैध अहाते, किराना दुकानों में बच्चों के हाथों खुलेआम बेची जा रही शराब

खंडवा

रैन वॉटर हार्वेस्टिंग : जल संरचनाएं विकसित करने देश में हम नंबर वन, यहां पिछड़ रहे

Rain water Harvesting
खंडवा

मंडी में मक्का का भाव कम मिलने से भड़के किसान, हाइवे तक आठ घंटे हंगामा, 4 किमी लंबा जाम

corn in the market
खंडवा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.