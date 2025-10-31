Patrika LogoSwitch to English

सुबह बीमार पिता की मौत, 3 घंटे बाद हार्ट अटैक से बेटे ने तोड़ा दम, सदमे में परिवार

MP News: सतना शहर के सिंधी कैंप से गुरुवार को एक ऐसा ही हृदयविदारक मामला सामने आया, जिसने पूरे सिंधी समाज को शोक में डुबो दिया।

less than 1 minute read
Google source verification

सतना

image

Avantika Pandey

Oct 31, 2025

satna news

satna news पिता की मौत के बाद बेटे को आया हार्ट अटैक (फोटो सोर्स : पत्रिका)

MP News:सतना शहर के सिंधी कैंप से गुरुवार को एक ऐसा ही हृदयविदारक मामला सामने आया, जिसने पूरे सिंधी समाज को शोक में डुबो दिया। बताया गया कि राजकुमार चांदवानी (65) का गुरुवार तड़के निधन हो गया। वे बीते कुछ समय से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। सुबह 5 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके निधन की खबर से परिवार सहित पूरा समाज शोक में डूब गया। पिता की मौत से बेटा दिनेश को काफी धक्का लगा। वही बीमार पिता व वृद्ध माता की सेवा करता था। गिफ्ट सेंटर की दुकान चलाने वाला दिनेश पिता की सेवा कर घर से निकलता था।

अंतिम संस्कार की तैयारी के बीच बेटे को आया हार्ट अटैक

पिता के निधन के बाद उनका इकलौता बेटा दिनेश कुमार चांदवानी (27) अंतिम संस्कार की तैयारियों में जुटा हुआ था। इसी दौरान लगभग सुबह 8 बजे अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई। परिजन तत्काल उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे हृदयाघात (हार्ट अटैक) के कारण मृत घोषित कर दिया। रात आठ बजे तक मां को उसके बेटे की मौत की खबर नहीं दी गई। लोग बेटियों के आने का इंतजार कर रहे थे।

एक दिन में उजड़ गया घर

एक ही दिन में पिता और पुत्र दोनों के चले जाने से चांदवानी परिवार पर मानो पहाड़ टूट पड़ा। परिवार में अब केवल वृद्ध माता बची हैं, जिनकी आंखों के सामने पति और बेटे दोनों का एक ही दिन में चले जाना असहनीय दृश्य बन गया। बताया गया कि उनकी हालत भी अत्यंत नाजुक है। राजकुमार चांदवानी की तीन बेटियां हैं, जिनकी शादी हो चुकी है। समाज के लोग लगातार परिवार के घर पहुंचकर संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। पूरे क्षेत्र में शोक और सन्नाटे का माहौल है।

Published on:

31 Oct 2025 12:47 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Satna / सुबह बीमार पिता की मौत, 3 घंटे बाद हार्ट अटैक से बेटे ने तोड़ा दम, सदमे में परिवार

