सुबह बीमार पिता की मौत, 3 घंटे बाद हार्ट अटैक से बेटे ने तोड़ा दम, सदमे में परिवार

MP News:सतना शहर के सिंधी कैंप से गुरुवार को एक ऐसा ही हृदयविदारक मामला सामने आया, जिसने पूरे सिंधी समाज को शोक में डुबो दिया। बताया गया कि राजकुमार चांदवानी (65) का गुरुवार तड़के निधन हो गया। वे बीते कुछ समय से कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे। सुबह 5 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके निधन की खबर से परिवार सहित पूरा समाज शोक में डूब गया। पिता की मौत से बेटा दिनेश को काफी धक्का लगा। वही बीमार पिता व वृद्ध माता की सेवा करता था। गिफ्ट सेंटर की दुकान चलाने वाला दिनेश पिता की सेवा कर घर से निकलता था।