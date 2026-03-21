लाडली लक्ष्मी योजना: तीन बेटियां, तो तीनों को मिलते हैं 1.43-1.43-1.43 लाख रुपए, जानें क्या है शर्त

Ladli Laxmi Yojana(photo:patrika creative)
Ladli Laxmi Yojana: भारतीय समाज में हर घर में बेटियों को मां लक्ष्मी का रूप माना जाता है। यही कारण है कि उसके जन्म लेते ही, हर कोई कह उठता है, लक्ष्मी आई है… आजकल अस्पताल से घर पहुंचने पर इस नवजात लक्ष्मी और इसे जन्म देने वाली मां का स्वागत ढोल-नगाड़ों के साथ किया जाता है, गृहप्रवेश का यह तरीका धूमधाम से मनाया जाने लगा है। इस बीच मध्य प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना लक्ष्मी स्वरूप बेटी के साथ घर में पहुंच जाते हैं 1.43 लाख रुपए। अगर आपके यहां भी आज हुआ है बेटी का जन्म तो जरूर जानें क्या है मध्य प्रदेश सरकार की यह खास योजना, कैसे कर सकते हैं आवेदन और किन दस्तावेजों की पड़ेगी जरूरत, कैसे आपकी बेटी को मिलेगा 1.43 लाख रुपए का लाभ…
मध्य प्रदेश में बेटियों के जन्म को प्रोत्साहित करने के साथ ही, उनके भविष्य को संवारने में मदद के लिए राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना (Ladli Laxmi Yojana) लॉन्च की थी। इस योजना के तहत बेटियों को अलग-अलग चरणों में आर्थिक मदद दी जाती है। बेटियों को लखपति बनाने के उद्देश्य के लिए छठी क्लास में एडमिशन लेने से 21 साल की उम्र तक प्रदेश सरकार की ओर से कुल 1,43,000 रुपए दिए जाने का प्रावधान किया गया है। महिला एवं बाल विकास विभाग में संचालित की जा रही इस योजना के तहत पहले 1,18,000 रुपए दिए जाते थे, लेकिन बाद में इसे बढ़ाकर 1,43,000 रुपए कर दिया गया। वर्तमान में लाडली बहना योजना के तहत यही बढ़ी हुई राशि मिल रही है।
नोट: 1 लाख रुपए की राशि तभी मिलेगी, अगर बेटी 12वीं की परीक्षा देगी या अगर शादी हो गई है तो बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत शादी की उम्र के नियम का पालन किया गया हो।
लाडली लक्ष्मी योजना का पैसा चरणबद्ध तरीके से बेटी के खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। यह पैसा DBT के माध्यम से भेजा जाएगा।
1 - मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना के लिए आप पोर्टल ladlilaxmi.mp.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं
2 - अब अपने समग्र आईडी की जानकारी देनी होगी (Ladli Laxmi Yojana)
3- इसके बाद परिवार की पूरी जानकारी भरें
बता दें कि मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना, मध्य प्रदेश सरकार की योजना है, जो साल 2007 में शुरू की गई थी। इसके बाद से समय-समय पर इसमें बदलाव होते रहे हैं।
Ladli Laxmi Yojana के तहत कुल 7 किस्तों में पैसा ट्रांसफर होता है। बेटी के खाते में कुल 1,43,000 रुपये भेजे जाते हैं।
हां, अगर पहली या दूसरी बार जुड़वां बेटियां होती हैं, तो सभी को लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ मिलेगा। अगर पहली बार एक साथ 3 बेटियां होती हैं तो तीनों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा।
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