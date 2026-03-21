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भोपाल

लाडली लक्ष्मी योजना: तीन बेटियां, तो तीनों को मिलते हैं 1.43-1.43-1.43 लाख रुपए, जानें क्या है शर्त

Ladli Laxmi Yojana: मध्य प्रदेश सरकार ने एमपी की लाडली बेटियों के लिए शुरू की थी योजना, अब संवर रहा बेटियों का जीवन, परिवार मना रहे खुशियां, अब सामने आया सवाल क्या तीन बेटियां हों तो उन्हें मिलेगा योजना का लाभ... तो यहां जानें वो सबकुछ जो आप मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना के बारे में जानना चाहते हैं....

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भोपाल

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Sanjana Kumar

Mar 21, 2026

Ladli Laxmi Yojana

Ladli Laxmi Yojana(photo:patrika creative)

Ladli Laxmi Yojana: भारतीय समाज में हर घर में बेटियों को मां लक्ष्मी का रूप माना जाता है। यही कारण है कि उसके जन्म लेते ही, हर कोई कह उठता है, लक्ष्मी आई है… आजकल अस्पताल से घर पहुंचने पर इस नवजात लक्ष्मी और इसे जन्म देने वाली मां का स्वागत ढोल-नगाड़ों के साथ किया जाता है, गृहप्रवेश का यह तरीका धूमधाम से मनाया जाने लगा है। इस बीच मध्य प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना लक्ष्मी स्वरूप बेटी के साथ घर में पहुंच जाते हैं 1.43 लाख रुपए। अगर आपके यहां भी आज हुआ है बेटी का जन्म तो जरूर जानें क्या है मध्य प्रदेश सरकार की यह खास योजना, कैसे कर सकते हैं आवेदन और किन दस्तावेजों की पड़ेगी जरूरत, कैसे आपकी बेटी को मिलेगा 1.43 लाख रुपए का लाभ…

यहां जानें लाडली लक्ष्मी योजना क्या है (Ladli Laxmi Yojana)

मध्य प्रदेश में बेटियों के जन्म को प्रोत्साहित करने के साथ ही, उनके भविष्य को संवारने में मदद के लिए राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना (Ladli Laxmi Yojana) लॉन्च की थी। इस योजना के तहत बेटियों को अलग-अलग चरणों में आर्थिक मदद दी जाती है। बेटियों को लखपति बनाने के उद्देश्य के लिए छठी क्लास में एडमिशन लेने से 21 साल की उम्र तक प्रदेश सरकार की ओर से कुल 1,43,000 रुपए दिए जाने का प्रावधान किया गया है। महिला एवं बाल विकास विभाग में संचालित की जा रही इस योजना के तहत पहले 1,18,000 रुपए दिए जाते थे, लेकिन बाद में इसे बढ़ाकर 1,43,000 रुपए कर दिया गया। वर्तमान में लाडली बहना योजना के तहत यही बढ़ी हुई राशि मिल रही है।

मुख्यमंत्री Ladli Laxmi Yojana के प्रमुख उद्देश्य

  • प्रदेश में लिंगानुपात में सुधार लाना
  • बेटियों के जन्म पर समाज में सकारात्मक सोच पैदा करना
  • परिवार नियोजन को प्रोत्साहित करना, खासतौर पर 2 बेटियों के जन्म के बाद बेटे की इच्छा रखने वालों को हतोत्साहित करना
  • कन्या भ्रूण हत्या/शिशु हत्या को रोकना।
  • बाल विवाह जैसी कुरीतियों पर रोक लगाना

Ladli Laxmi Yojana के लाभ क्या-क्या

  • बेटी के नाम से 1,43,000 रुपए का प्रमाण पत्र दिया जाएगा

क्लास - स्कॉलरशिप (रुपए)

  • छठी में प्रवेश पर - 2000
  • 9वीं में प्रवेश - 4000
  • 11वीं में प्रवेश - 6000
  • 12वीं में प्रवेश - 6000
  • ग्रेजुएशन या प्रोफेशनल कोर्स में एडमिशन (न्यूनतम 2 साल) 25,000 (2 किस्तों में कोर्स के पहले और आखिरी साल में)21 साल की उम्र होने पर 1,00,000 रुपए

नोट: 1 लाख रुपए की राशि तभी मिलेगी, अगर बेटी 12वीं की परीक्षा देगी या अगर शादी हो गई है तो बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत शादी की उम्र के नियम का पालन किया गया हो।

Ladli Laxmi Yojana के लिए कौन कर सकता है आवेदन जानें पात्रता शर्तें

सामान्य स्थिति

  • 1 जनवरी 2006 या उसके बाद जन्मी बेटियों को इसका लाभ मिल सकेगा।
  • बेटी का पंजीकरण पास के आंगनवाड़ी केंद्र में कराना अनिवार्य है।
  • बेटी के माता-पिता मूल रूप से मध्य प्रदेश निवासी होने चाहिएं
  • माता-पिता इनकम टैक्स न भरते हों।
  • माता-पिता की 2 या उससे कम संतान होनी चाहिए, दूसरी संतान के बाद परिवार नियोजन अपनाया गया हो, तभी इस योजना का लाभ मिल सकता है।
  • पहली संतान अगर बेटी होती है, तो बिना परिवार नियोजन के भी लाभ मिलेगा जबकि दूसरी संतान से जन्मीं बेटी को लाभ मिलने के लिए परिवार नियोजन अपनाना अनिवार्य है, तभी योजना का लाभ लिया जा सकेगा।

विशेष परिस्थितियों में

  • जिस परिवार में अधिकतम 2 संतान हैं और माता या पिता का निधन हो गया है तो बच्ची के जन्म के 5 साल तक रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है।
  • अगर महिला या पुरुष दूसरी शादी करते हैं तो पहले से 2 बच्चे हैं तो फिर लाभ नहीं मिलेगा
  • अगर पहली प्रसूति में ही एक साथ 3 बच्चियां होती हैं, तो तीनों को ही लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ मिलेगा
  • जेल में बंद महिला कैदियों या दुष्कर्म पीड़िता की बेटियों को भी योजना के तहत लाभ मिलेगा
  • अगर स्वास्थ्य कारण से परिवार नियोजन नहीं हुआ है तो, 1 साल की जगह 2 साल तक आवेदन स्वीकार करने का अधिकार कलेक्टर को दिया गया है।
  • देरी से मिले आवेदनों पर फैसला लेने का अधिकार जिला कलेक्टर के पास होगा।
  • अनाथालय में प्रवेश के 1 साल में और बालिका की उम्र 5 वर्ष पूर्ण होने से पूर्व या गोद लेने वाले माता-पिता द्वारा गोद लेने के 1 साल के अंदर आवेदन करना होगा।

कैसे मिलेगा लाडली लक्ष्मी योजना का पैसा

लाडली लक्ष्मी योजना का पैसा चरणबद्ध तरीके से बेटी के खाते में ट्रांसफर किया जाएगा। यह पैसा DBT के माध्यम से भेजा जाएगा।

Ladli Laxmi Yojana के लिए कैसे करें आवेदन, जानें स्टेप बाय स्टेप

1 - मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना के लिए आप पोर्टल ladlilaxmi.mp.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं

  • पोर्टल पर आपको ऊपर दायीं ओर 'आवेदन करें' का विकल्प दिखेगा, इस पर क्लिक करें
  • अब लाडली लक्ष्मी योजना की पात्रता और जरूरी दस्तावेजों की लिस्ट खुल जाएगी
  • नीचे स्वघोषणा को तीनों प्वाइंट को पढ़कर टिक करें और 'आगे बढ़ें' पर क्लिक करें

2 - अब अपने समग्र आईडी की जानकारी देनी होगी (Ladli Laxmi Yojana)

  • सबसे पहले लाडली बेटी की समग्र आईडी भरिए
  • फिर परिवार यानी माता-पिता की समग्र आईडी भरिए
  • अब पहली बेटी या दूसरी बेटी या जुड़वां बेटियों के लिए आवेदन कर रहे हैं, उस बॉक्स का चयन करें
  • समग्र से जानकारी प्राप्त करें ऑप्शन पर क्लिक करें

3- इसके बाद परिवार की पूरी जानकारी भरें

  • फिर मांगा गया अन्य विवरण भरें और आगे बढ़ें
  • अब जरूरी दस्तावेज को अपलोड करें
  • आप नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र, CSC या लोक सेवा केंद्र जाकर भी ऑनलाइन फॉर्म भरवा सकते हैं।

Ladli Laxmi Yojana के लिए क्या हैं जरूरी दस्तावेज

  • बालिका का माता-पिता के साथ फोटो
  • मूल निवासी/स्थानीय/माता या पिता मतदाता पहचान पत्र/परिवार का राशन कार्ड का प्रमाण पत्र
  • बालिका का जन्म प्रमाण पत्र
  • बालिका का टीकाकरण कार्ड

योजना के लिए समग्र में eKYC करने का तरीका

  • आप Ladli Laxmi Yojana के पोर्टल https://ladlilaxmi.mp.gov.in/ पर जाएं
  • यहां आपको 'समग्र में e-KYC कैसे करें', पर क्लिक करें, समग्र पोर्टल खुल जाएगा
  • हालांकि आपको उस सुविधा केंद्र जाना होगा, जहां बायोमेट्रिक डिवाइस इंस्टॉल हो
  • अब अपना समग्र आईडी भरें और कैप्चा कोड भरें, खोजें पर क्लिक करें
  • अब समग्र आईडी और मोबाइल नंबर खुल जाएगा, ओटीपी के लिए क्लिक करें
  • मोबाइल पर आए OTP को भरें और सेव करें
  • फिर आधार का विकल्प चुनकर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन की प्रक्रिया को पूरा करें

कैसे चेक करें लाडली लक्ष्मी योजना पोर्टल पर अपना प्रोफाइल

  • सबसे पहले Ladli Laxmi Yojana के पोर्टल पर जाएं
  • यहां आपको 'लाडली प्रोफाइल' का विकल्प दिखेगा
  • अपना लाडली रजिस्ट्रेशन नंबर भरें और OTP प्राप्त करें पर क्लिक करें
  • अब नीचे बॉक्स में ओटीपी भरें और आगे बढ़ें पर क्लिक करें
  • इसके बाद आपकी पूरी जानकारी सामने आ जाएगी

लाडली लक्ष्मी योजना का प्रमाण पत्र कैसे देखें, कैसे करें डाउनलोड?

  • लाडली लक्ष्मी योजना का Certificate डाउनलोड करने के लिए लाडली लक्ष्मी योजना के पोर्टल पर जाएं
  • यहां आपको 'प्रमाण पत्र' नाम का बटन दिखेगा, क्लिक करें
  • अब अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या समग्र आईडी नंबर भरें
  • कैप्चा कोड लिखें और देखें पर क्लिक करें
  • सर्टिफिकेट डाउनलोड का विकल्प आ जाएगा
  • लाडली लक्ष्‍मी योजना से जुड़े अन्‍य सवाल (FAQs)

मुख्यमंत्री Ladli Laxmi Yojana की शुरुआत कब हुई थी?

बता दें कि मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना, मध्य प्रदेश सरकार की योजना है, जो साल 2007 में शुरू की गई थी। इसके बाद से समय-समय पर इसमें बदलाव होते रहे हैं।

मध्य प्रदेश के बाहर के नागरिकों को मिलेगा Ladli Laxmi Yojana का लाभ?

  • नहीं, Ladli Laxmi Yojana का लाभ सिर्फ उन्हें बेटियों को मिलेगा, जिनके माता-पिता मध्य प्रदेश के नागरिक हैं।
  • क्या लाडली लक्ष्मी योजना का रजिस्ट्रेशन कैंसिल भी हो सकता है?
  • हां, अगर वेरिफिकेशन में पाया जाता है कि दी गई जानकारी सही नहीं है, तो लाडली लक्ष्मी योजना का रजिस्ट्रेशन रद्द किया जा सकता है।

लाडली लक्ष्मी योजना में कितनी किस्तों में आता है पैसा?

Ladli Laxmi Yojana के तहत कुल 7 किस्तों में पैसा ट्रांसफर होता है। बेटी के खाते में कुल 1,43,000 रुपये भेजे जाते हैं।

अगर पहली बेटी और फिर जुड़वां बेटियां हों जाएं तो तीनों को मिलेगा क्या Ladli Laxmi Yojana का लाभ मिलेगा?

हां, अगर पहली या दूसरी बार जुड़वां बेटियां होती हैं, तो सभी को लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ मिलेगा। अगर पहली बार एक साथ 3 बेटियां होती हैं तो तीनों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा।

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Published on:

21 Mar 2026 01:04 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / लाडली लक्ष्मी योजना: तीन बेटियां, तो तीनों को मिलते हैं 1.43-1.43-1.43 लाख रुपए, जानें क्या है शर्त

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