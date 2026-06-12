गर्मी में बीमार होंगे बच्चे, 1 जुलाई से खोलें स्कूल, MP में मंत्री को समय बढ़ाने का पत्र

MP Schools Time- राजधानी भोपाल सहित पूरे प्रदेश में इन दिनों तेज गर्मी पड़ रही है। इसके कारण लोगों का हाल बेहाल है। ऐसे में प्रदेशभर के स्कूलों के खुलने का समय भी पास आ गया है। राज्य में 16 जून से स्कूल खुलने जा रहे हैं। इसी दिन से नर्सरी से लेकर कक्षा 12वीं तक के बच्चे स्कूल पहुंचेंगे। भीषण गर्मी छोटे बच्चों को बीमार कर सकती है। इसका हवाला देते हुए स्कूलों के खुलने का समय आगे बढ़ाने की मांग की जा रही है। संगठनों ने इस संबंध में स्कूल शिक्षा मंत्री और लोक शिक्षण संचालनालय को पत्र दिया है। इसमें स्कूल खुलने की तारीख 1 जुलाई करने की मांग की गई है। इस बीच स्कूल शिक्षा विभाग ने हायर सेकेण्डरी द्वितीय परीक्षा के परिणाम घोषित करने की सूचना दी है। माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा आयोजित परीक्षा के परिणाम 12 जून 2026 को शाम 4:00 बजे घोषित किए जाएंगे। वेबसाइट mpbse.mponline.gov.in पर रिजल्ट उपलब्ध कराया जाएगा।