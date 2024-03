Intresting Name's: इस राज्य में मजेदार नाम वाले रेलवे स्टेशन, आप भी हंस पड़ेंगे

unique name of railway station in madhya pradesh- रेलवे स्टेशन के मजेदार नाम सुनकर यात्रियों की हंसी छूट जाती है...। तुर्की, सोनी, सहेली और कड़छा नाम वाले स्टेशन मध्यप्रदेश में हैं...।

Intresting Name's Of Railway Station- क्या आपने सुना है कि भारत में भी एक तुर्की है। सुनने में थोड़ा अलग जरूर लगेगा, लेकिन यह सही है। मध्यप्रदेश में तुर्की नाम का एक रेलवे स्टेशन है। इसके अलावा भी कई रेलवे स्टेशन ऐसे हैं जो अपने विचित्र नामों के कारण लोगों की जुबान पर अक्सर ही आ जाते हैं। आइए जानते हैं कुछ चुनिंदा रेलवे स्टेशनों के बारे में हैं जिनका नाम सुनकर आप को भी हंसी आ जाएगी...।

एमपी में कहां है तुर्की ? मध्यप्रदेश का यह अजीबो-गरीब रेलवे स्टेशन वेस्ट सेंट्रल रेलवे (West Central Railway) के अंतर्गत आता है। सतना- जबलपुर रूट पर 95 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसे तुर्की रोड रेलवे स्टेशन भी कहा जाता है। मध्यप्रदेश में है छुलहा और चांदनी मध्यप्रदेश में छुलहा और चांदनी नाम के रेलवे स्टेशन भी लोगों का ध्यान खींचते हैं। बिलासपुर-कटनी रेल लाइन पर स्थित यह रेलवे स्टेशन साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत आते हैं। मध्य प्रदेश में अमरकंटक के पास स्थित यह स्टेशन अमरकंटक से अनूपपुर के रास्ते पर मिलते हैं। इसी तरह मध्यप्रदेश के बुरहानपुर जिले में चांदनी रेलवे स्टेशन है। फंदा और बिजुरी मध्यप्रदेश के अनूपपुर जिले में बिजुरी रेलवे स्टेशन भी लोगों का ध्यान खींचता है। यह रेलवे स्टेशन मध्यप्रदेश से सरगुजा तरफ जाने वाले रास्ते पर आता है। इसका स्टेशन कोड बीजेआरआई (bjri) है। इसी प्रकार फन्दा रेलवे स्टेशन भी अपने नाम के लिए काफी मजेदार लगता है। यह फंदा भोपाल के पास है और यह रेलवे स्टेशन रतलाम रेल मंडल में आता है। समुद्र तरह से इसकी ऊंचाई 531 मीटर है। यह सीहोर और भोपाल के बीच आता है। कड़छा रेलवे स्टेशन मध्यप्रदेश के अजीबोगरीब नाम वाले रेलवे स्टेशनों में कड़छा और करैरा भी है। करैरा रेलवे स्टेशन मध्यप्रदेश के सिंगरौली जिले में आता है। यह स्टेशन पूर्व-मध्य रेलवे के धनबाद मंडल में लगता है। यहां सिर्फ एक ही प्लेटफार्म है। जबकि कड़छा रेलवे स्टेशन भी अपने नाम के लिए चर्चा का विषय रहता है। उज्जैन जिले में यह रेलवे स्टेशन रतलाम जाते समय रास्ते में आता है। यह रतलाम रेल मंडल में आता है। पोला पत्थर और कालापीपल भोपाल-उज्जैन रेलवे मार्ग पर शाजापुर के पास स्थित है। कालापीपल नाम होने के कारण यह यात्रियों को हमेशा याद रहता है। यहां थोड़ी देर के लिए ट्रेन रुकती है। इसके अलावा धार जिले में भी एक रेलवे स्टेशन है जिसका नाम पोला पत्थर है। अपने नाम के कारण यह स्टेशन धार जिले में आता है। सहेली स्टेशन मध्यप्रदेश का सहेली रेलवे स्टेशन भी लोगों को काफी आकर्षित करता है। सहेली रेलवे स्टेशन भारतीय रेलवे के पश्चिम मध्य रेलवे क्षेत्र के नागपुर सीआर रेलवे डिवीजन के अंतर्गत आता है और यह भोपाल-नागपुर खंड का एक रेलवे स्टेशन है। यह स्टेशन मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के सहेली, ताकू तहसील में स्थित है। सोनी रेलवे स्टेशन जब भिंड से इटावा के बीच यात्रा करते हैं तो सोनी नाम का रेलवे स्टेशन लोगों को आकर्षित करता है। भिंड-इटावा रूट पर स्थित सोनी रेलवे स्टेशन की खास बात यह है कि यहां सिर्फ एक ही प्लेटफार्म है। यानी अप और डाउन ट्रेनें बारी-बारी से एक ही प्लेटफॉर्म पर रुकती हैं। इसके अलावा ग्वालियर और मुरैना रेल लाइन के बीच पड़ने वाला शनिचरा रेलवे स्टेशन भी इसलिए चर्चित रहता है क्यंकि यहां एक प्रसिद्ध शनि मंदिर भी है। इसीलिए इस रेलवे स्टेशन का नाम शनिचरा रेलवे स्टेशन पड़ा। यह भी हैं अजीबोगरीब नाम वाले रेलवे स्टेशन मध्यप्रदेश में तुर्की ही नहीं, कई और रेलवे स्टेशन भी है जिनके अजीबोगरीब नाम है। इन्हें सुनकर हंसी भी आती हैं और पहली बार कोई नाम सुनता है तो चौंक जाता है। इनमें मध्यप्रदेश के रेलवे स्टेशन रोटी, करैरा, बिजरी, गुर्रा, फंदा, कड़कबेल, शनिचरा आदि शामिल हैं। पढ़ना जारी रखे