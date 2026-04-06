एमपी के पांच बड़े शहरों की आबोहवा चिंताजनक, राष्ट्रीय संस्थानों की स्टडी में हुआ खुलासा

Pollution- मध्यप्रदेश के पांच बड़े शहरों की आबोहवा चिंताजनक स्थिति में है। इन शहरों में हवा को दूषित करने वाले सबसे बड़े कारण खराब सड़कों की धूल, वाहनों का प्रदूषण, कचरा और अन्य बायोमास को जलाना और निर्माण कार्य से उडऩे वाली धूल पाए गए हैं। राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों से कराई गई सोर्स अपॉर्शनमेंट स्टडी के प्रारंभिक आकलन में यह स्थिति सामने आई है। अकेले भोपाल में ही साल में 10309 टन पीएम-10 कण हवा में मिल रहे हैं। खास बात यह है कि शासन-प्रशासन को इसकी रिपोर्ट मिलने के बाद भी इस प्रदूषण को रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। इससे प्रदूषण घटने की बजाय और बढ़ता जा रहा है।