Mp Weather: मध्यप्रदेश के दरवाजे पर मानसून, 52% बारिश की कमी के बीच अगले 15 दिन बेहद अहम

शैलेंद्र नायक के अनुसार मौसम की मौजूदा स्थिति यह संकेत दे रही है कि बंगाल की खाड़ी से नमी की आपूर्ति बढ़ रही है और कई अनुकूल मौसम प्रणालियां सक्रिय हैं। यदि मानसून अगले सप्ताह प्रदेश में तेजी से आगे बढ़ता है तो वर्तमान वर्षा घाटे में उल्लेखनीय कमी आ सकती है। विशेष रूप से महाकौशल, विंध्य, बुंदेलखंड और निमाड़ क्षेत्रों को व्यापक और अच्छी बारिश की आवश्यकता है। किसानों, जलाशय प्रबंधन एजेंसियों और मौसम वैज्ञानिकों की नजरें अब जून के अंतिम सप्ताह और जुलाई के पहले पखवाड़े पर टिकी हुई हैं।