22 जून 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

MP CMO में नयी जमावट, कुछ अधिकारियों की वापसी, 15 अफसरों का तबादला करने जा रही सरकार

MP Transfer: एमपी सीएमओ में कुछ पदों पर नए सिरे से जमावट हो सकती है, जिलों में भी फेरबदल की तैयारी है। 10 कलेक्टर, दो संभागायुक्त और तीन पीएस पर लटकी तबादले की तलवार, पढ़ें MP Transfer पर पूरी खबर

3 min read
Google source verification

भोपाल

image

Sanjana Kumar

Jun 22, 2026

MP Transfer IAS Transfer CMO Transfer

MP Transfer IAS Transfer CMO Transfer: मध्यप्रदेश CMO में नई जमावट की तैयारी में सरकार। वापस आए सकते हैं ये अफसर, इनका होगा तबादला। (photo: CM Dr mohan yadav FB page)

MP Transfer: मध्यप्रदेश के 3 प्रमुख सचिव (पीएस), 2 संभागायुक्त और 10 कलेलटरों पर तबादले की तलवार लटकी है। कभी भी इनके तबादले किए जा सकते हैं। ये सभी लंबे समय से एक ही जगह पदस्थ है, इनमें से 75 फीसद पहले से नई पदस्थापना की जुगत में हैं तो, कुछ को सरकार बदलने का मन बना चुकी है। सूत्रों के मुताबिक प्रमुख सचिवों में अमित राठौर, गुलशन बामरा और सोनाली पोंकशे वायंगंकर का नाम बताया जा रहा है। इनके पास क्रमश: वाणिज्यिक कर, जनजातीय कार्य और सामाजिक न्याय विभाग है। जहां पर ये दो साल से अधिक समय से काम कर रहे हैं। जबकि मुख्यमंत्री कार्यालय में कुछ पदों पर नए सिरे से जमावट की सुगबुगाहट है।

हाल में मुख्यमंत्री के सचिव आलोक सिंह को आईजी पंजीयन बनाकर भेजा है। माना जा रहा है कि उनका काम किसी युवा आइएएस को दिया जा सकता है। हालांकि पहले से मुख्यमंत्री के पास इलैया राजा टी और कौशलेंद्र विक्रम सिंह जैसे दो युवा सचिव हैं।

बीते बुधवार को भी 29 IAS का हो चुका है तबादला

बता दें कि बीते बुधवार सरकार ने 29 आइएएस का तबादला किया था, जिनमें से 20 फीसद आइएएस को बदलने की जिम्मेदारी ऐन वक्त पर ली गई। अभी भी आइएएस खेमे में कुछ नामों के बदलाव के पीछे कई कयास लगाए जा रहे हैं। कई अफसरों से अतिरिक्त प्रभार भी वापस लिए गए।

पशुपालन में पीएस, खादी बोर्ड में आएंगे नए एमडी

आइएएस माल सिंह जून माह में सेवानिवृब होंगे। वे फिलहाल खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के एमडी है, जबकि जुलाई में प्रमुख सचिव उमाकांत उमराव सेवानिवृब हो रहे हैं। वे पशुपालन विभाग के प्रमुख सचिव है। इन दोनों ही आइएएस के सेवानिवृत्त होने के बाद उनके पास मौजूद जिम्मेदारी किसी अन्य आइएएस (MP Transfer cmo) को देनी होगी।

तबादलों को हर बार चुनौती देते हैं हजारों शासकीय सेवक

तबादलों के बाद अब 1000 से अधिक मामलों में स्थगन की आशंका है। मध्यप्रदेश के 75 फीसद विभागों ने इससे बचने के लिए हाईकोर्ट जबलपुर समेत हाईकोर्ट की दोनों खंडपीठ में केविएट दायर कर दी है। ऐसा इसलिए क्योंकि हर बार तबादलों के बाद हजारों की संख्या में शासकीय सेवक कोर्ट चले जाते हैं और तबादलों को चुनौती दे देते हैं। एक विभाग प्रमुख ने बताया कि जो तबादले (MP Transfer IAS Transfer) प्रशासकीय आधार पर किए जाते हैं, उनमें स्थगन की स्थिति कई बार बनती है। ऐसे मामलों को ध्यान में रखते इस साल पहले ही न्यायालयों में केविएट लगा दी है। ताकि स्थगन से पहले विभाग को भी पक्ष रखने का मौका मिल सके।

पूर्व में इन कमियों के कारण शासकीय सेवकों को आसानी से स्थगन मिल गए, बाद में ऐसे प्रकरण लंबे चलते हैं और स्थगन खारिज कराना मुश्किल हो जाता है।

स्थगन मिला तो विभागाध्यक्षों को करनी पड़ती है सुनवाई

कानून मामलों के जानकारों का कहना है कि स्थगन स्थाई नहीं होते, बल्कि यह एक कानूनी प्रक्रिया है, जिसमें संबंधित शासकीय सेवक को सुनवाई का अवसर दिया जाता है। यह सुनवाई तबादला (MP Transfer IAS Transfer CMO Transfer) करने वाले विभाग के प्रमुख द्वारा की जाती है। यदि वे संबंधित शासकीय सेवक के तर्कों से संतुष्ट न हों तो तबादला यथावत रखते हैं।

ये कमिश्नर, जिन्हें बुलाने की तैयारी (MP Transfer Commissioner)

मनोज खत्री, ग्वालियर- कब से पदस्थ- 29 जून 2024

सुरभि गुप्ता, शहडोल - कब से पदस्थ - 18 नवंबर 2024

ये पीएस, जिनकी बदल सकती है जिम्मेदारी (MP Transfer PS)

अमित राठौर, वाणिज्य कर - कब से पदस्थ - 25 जनवरी 2024

गुलशन बामरा, जनजातीय कार्य - कब से पदस्थ - 12 नवंबर 2024

सोनाली पोंकशे वायंगंकर, सामाजिक न्याय - कब से पदस्थ 12 अगस्त 2024

इन कलेक्टर्स को वापल बुला सकती है सरकार (MP Transfer of Collectors)

कलेक्टर - जिला - कब से पदस्थ

  • रुचिका चौहान- ग्वालियर - 11 नवंबर 2024
  • केदार सिंह - शहडोल - 13 अगस्त 2024
  • गिरीश मिश्रा - राजगढ़ - 12 अगस्त 2024
  • रिजू बाफना - शाजापुर - 5 जनवरी 2024
  • अदिति गर्ग - मंदसौर - 29 जुलाई 2024
  • पार्थ जायसवाल - छतरपुर - 6 अगस्त 2024
  • मृणाल मीना - बालाघाट - 12 अगस्त 2024
  • हर्षल पंचोली - अनूपपुर - 13 अगस्त 2024
  • हिमांशु चंद्रा - नीमच - 13 अगस्त 2024
  • किरोड़ीलाल मीना - भिंड - 16 फरवरी 2024

ग्वालियर के 60% गिग वर्कर्स ने पेट्रोल को कहा ‘बाय’, EV से पार्सल डिलीवर कर बढ़ाया मुनाफा

ये भी पढ़ें
Gwalior GIG Workers

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

22 Jun 2026 09:06 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / MP CMO में नयी जमावट, कुछ अधिकारियों की वापसी, 15 अफसरों का तबादला करने जा रही सरकार

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

मानसून के लिए भोपाल को तीन दिन और इंतजार, कल होगी झमाझम बारिश

Heavy Rain Update
भोपाल

Jitu Patwari Warehouse Controversy: नोटिस मिलने पर जीतू पटवारी का जवाब- 'मेरा वेयरहाउस खाली कर दो', एमपी में सियासी लड़ाई कारोबार पर आई

Jitu Patwari and Sanjay Nagayach
भोपाल

Fathers Day Special: खुद की कोई औलाद नहीं, फिर भी भोपाल के सरदार खान को 310 बच्चे मानते हैं पिता

Fathers Day Special
भोपाल

अपने 4 वेयरहाउसों में फंसे जीतू पटवारी, कई ब्यूरोक्रेट भी कर रहे मोटी कमाई, अब होगी कार्रवाई

Congress State President Jitu Patwari stranded at his 4 warehouses
भोपाल

भोपाल में केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकारी के घर में घुसे संदिग्ध, रात 3 बजे मची हलचल

Suspects break into the home of a Union Home Ministry official in Bhopal
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.