Maithili Thakur कई बार दिए ऑडिशन, हर बार रियलिटीज शो से रिजेक्शन के बावजूद पाया मुकाम

4 साल की उम्र में दादा से लेना शुरू की संगीत की शिक्षा मैथिली ठाकुर (Maithili Thakur Biography, Life Style and Income) ने जिस घर में जन्म लिया वहां शुरू से ही संगीत का माहौल था। यानी कहा जा सकता है कि संगीत मैथिली ठाकुर के खून में है। मैथिली ठाकुर के दादा एक संगीत शिक्षक थे। वहीं उनके पिता भी एक संगीत शिक्षक हैं। मैथिली (Maithili Thakur Biography, Life Style and Income) ने 4 साल की उम्र से संगीत सीखना शुरू किया। उनके जीवन में संगीत की शिक्षा का अध्याय उनके दादा ने ही शुरू किया। अपने दादा से संगीत की शिक्षा लेते हुए ही वह बड़ी हुईं।

दिल्ली आकर पूरी की पढ़ाई मैथिली ठाकुर (Maithili Thakur Biography, Life Style and Income) ने संगीत शिक्षा के साथ-साथ ही अपनी स्कूली पढ़ाई भी शुरू कर दी थी। मधुबनी के गांव बेनीपट्टी में स्थित एक स्कूल में उनकी स्कूली शिक्षा शुरू हुई। लेकिन यहां वह केवल 5वीं तक ही शिक्षा ले पाईं। बाद में जब वह पिता के साथ दिल्ली शिफ्ट हुई, तब यहीं उन्होंने आगे की पढ़ाई शुरू की। अब अपनी कॉलेज की पढ़ाई भी वे यहीं से पूरी कर रही हैं।

रियलिटीज शोज में हर बार मिला रिजेक्शन मैथिली ठाकुर (Maithili Thakur Biography, Life Style and Income) ने आज जो मुकाम हासिल किया है, यह उनकी लगन-मेहनत का ही नतीजा है। वरना कॅरियर में संघर्षों का दौर उनके सामने भी कम नहीं था। उन्होंने जब भी किसी सिंगिग के रियलिटी शो में हिस्सा लिया हर बार उन्हें रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। यहीं नहीं (Maithili Thakur Biography, Life Style and Income) इंडियन आइडल जूनिय में वह पहुंची, टॉप 20 में सलेक्ट भी हुई लेकिन यहां से आगे नहीं जा सकीं। यहां भी उन्हें एक बार फिर रिजेक्शन का सामना करना पड़ा। इन सबके बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी। उम्मीद और सपनों के दम पर वह अपने संगीत के आसमान में उड़ान भरती रहीं।

बॉलीवुड से मिल चुके हैं कई ऑफर

रियलिटी शोज में रिजेक्शन झेल चुकीं मैथिली ठाकुर (Maithili Thakur Biography, Life Style and Income) को अब बॉलीवुड से कई ऑफर मिल रहे हैं। वे खुद बताती हैं कि उन्हें बड़े डायरेक्टर ने लीड एक्ट्रेस के रोल के लिए ऑफर दिया है, लेकिन इसके लिए उन्होंने इनकार कर दिया है। उनका (Maithili Thakur Biography, Life Style and Income) मानना है कि बॉलीवुड में उनसे ज्यादा काबिल और खूबसूरत एक्ट्रेस हैं, वहां उनका कोई काम नहीं हैं और न ही वह इसके लिए बनी हैं। वे हमेशा सिर्फ गाना ही चाहती हैं। उनका कहना है कि भारतीय संस्कृति की धरोहर हैं लोक गीत और वह इस संस्कृति के संरक्षण के लिए ही अपनी गायकी समर्पित करना चाहती हैं। हालांकि वह (Maithili Thakur Biography, Life Style and Income) बॉलीवुड में प्लेबैक सिंगर के रूप में अपनी एक अलग और अनूठी पहचान बनाने का सपना जरूर संजोती हैं।