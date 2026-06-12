ट्विशा केस: 30 दिन पूरे लेकिन सवाल अधूरे, ट्विशा की मौत की गुत्थी में उलझी सीबीआई

Twisha Case - भोपाल में नोएडा की मॉडल और एक्ट्रेस ट्विशा शर्मा की मौत को आज रात एक माह पूरे हो जाएंगे। उनकी 12 मई को कटारा हिल्स आवास पर संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। ट्विशा शर्मा के पति समर्थ सिंह और सास पूर्व जज गिरिबाला सिंह ने कहा कि उसने आत्महत्या की। इधर ट्विशा के मायके वालों ने बेटी की दहेज के लिए हत्या करने का गंभीर आरोप लगाया। भोपाल पुलिस पर भी गैरपेशेवर ढंग से जांच को आगे बढ़ाने के इल्जाम लगे जिसके बाद मामला सीबीआई को सौंप दिया गया। अब जबकि ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत के 30 दिन पूरे हो रहे हैं तब भी उसकी डेथ मिस्ट्री अनसुलझी है। लाख कोशिश के बाद भी सीबीआई अभी तक उसकी मौत की वजह पता नहीं कर सकी है।