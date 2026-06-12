राज्यसभा विवाद के बीच मीनाक्षी नटराजन को मिली नई जिम्मेदारी, कांग्रेस ने बनाया पंजाब का पर्यवेक्षक

मध्यप्रदेश के हालातों से कांग्रेस उबरी भी नहीं थी कि पंजाब में भी अंदरुनी खींचतान चरम पर आ गई है। यही कारण है कि कांग्रेस को पंजाब के लिए पर्यवेक्षकों की नियुक्ति करनी पड़ी है। इसी सिलसिले में मीनाक्षी नटराजन को पंजाब का पर्यवेक्षक (ऑब्जर्वर) बनाया है। मीनाक्षी वहां की गुटबाजी और संगठनात्मक चुनौतियों के बीच पार्टी हाईकमान को अपनी रिपोर् देगी। मीनाक्षी के अलावा दो और सदस्यों को वहां की स्थिति का आंकलन करने के लिए भेजा जा रहा है। इनमें अजय माकन और भजनलाल जाटव भी शामिल हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव केसी वेणुगोपाल की ओर से जारी आदेश में तीनों की नियुक्ति की गई है।