The Narmada Story में MP की IPS अधिकारी Simala Prasad, रील में भी अपराधों पर कसेंगी शिकंजा

फिल्म The Narmada Story की कहानी आपराधिक पृष्ठभूमि पर आधारित है। जिसमें नर्मदा रायकवार नाम की एक महिला पुलिस अधिकारी जिसकी भूमिका रियल लाइफ में IPS अधिकारी सिमाला प्रसाद ने निभाई है। फिल्म में वह एक ऐसे मामले की जांच करती नजर रही हैं, जिसमें लड़कियां गायब हो रही हैं। इसी दौरान एक पुलिस अधिकारी के भी रहस्यमयी तरीके से गायब होने की खबर आती है। जांच आगे बढ़ने पर अपराध, भ्रष्टाचार और कई छिपे हुए रहस्यों की परतें खुलती हैं।