Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

एमपी में बिना ई-अटेंडेंस के वेतन पर राज्य सरकार का बड़ा फैसला

Salary- मध्यप्रदेश में सरकारी कार्यालयों, स्कूलों में कर्मचारियों, अधिकारियों, शिक्षकों की हर हाल में उपस्थिति पर सरकार का फोकस बना हुआ है।

2 min read

भोपाल

image

deepak deewan

Oct 18, 2025

Major decision on salary without e-attendance in MP

Major decision on salary without e-attendance in MP

Salary- मध्यप्रदेश में सरकारी कार्यालयों, स्कूलों में कर्मचारियों, अधिकारियों, शिक्षकों की हर हाल में उपस्थिति पर सरकार का फोकस बना हुआ है। इसके लिए नित नए उपाय आजमाए जा रहे हैं। शिक्षा विभाग ने ई अटेंडेंस सिस्टम चालू कर इसे वेतन से जोड़ दिया है। बिना ई अटेेंडेंस के वेतन नहीं देने का प्रावधान है और इसपर सख्ती से अमल भी किया जा रहा है। प्रदेश भर के अतिथि शिक्षकों को ई अटेंडेंस के अभाव में वेतन नहीं दिया जा रहा है। हालांकि दीवाली महापर्व को देखते हुए राज्य सरकार ने उन्हें कुछ राहत दे दी है। प्रदेश के अतिथि शिक्षकों को बिना ई अटेेंडेंस के ही दो माह का वेतन देने का फैसला लिया गया है।

मध्यप्रदेश के 70 हजार से ज्यादा अतिथि शिक्षक अब दीवाली अच्छे से मना सकेंगे। राज्य सरकार ने उन्हें राहत देते हुए जुलाई और अगस्त माह का वेतन देने का निर्णय लिया है। अतिथि शिक्षकों को दो माह का यह वेतन बिना ई-अटेंडेंस के दिया जाएगा। शुक्रवार को लोक शिक्षण संचालनालय ने इसके आदेश भी जारी कर दिए। आदेश में अतिथि शिक्षकों को ई-अटेंडेंस में शिथिलता बरतते हुए जुलाई और अगस्त माह का वेतन स्कूलों में उपस्थिति के आधार पर देने को कहा गया है।

लोक शिक्षण आयुक्त कार्यालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार किसी कारणवश किसी दिन की ई-अटेंडेंस दर्ज नहीं करनेवाले अतिथि शिक्षकों के लिए स्कूल प्रभारी उपस्थिति पंजी के आधार पर सत्यापित प्रति पोर्टल 3.0 पर अपलोड करेंगे। इसके बाद उन दिनों का मानदेय देयक पोर्टल से जनरेट हो सकेगा।

इससे पहले लोक शिक्षण संचालनालय ने अतिथि शिक्षकों को ई अटेेंडेंस के आधार पर ही वेतन दिए जाने के बेहद सख्त निर्देश जारी किए थे। शिक्षा विभाग के प्रदेशभर के संयुक्त संचालकों और जिला शिक्षा अधिकारियों को स्पष्ट कहा गया था कि अतिथि शिक्षकों सहित सरकारी स्कूलों के सभी शिक्षकों, कर्मचारियों, अधिकारियों का अक्टूबर का वेतन ई-अटेंडेंस के आधार पर ही आहरित किया जाएगा। जो कर्मचारी अधिकारी ई-अटेंडेंस नहीं लगा रहे हैं उनका वेतन नहीं निकाला जाएगा।

ई-अटेंडेंस की रोज समीक्षा करने के स्पष्ट निर्देश हैं

जिला शिक्षा अधिकारियों को ई-अटेंडेंस की रोज समीक्षा करने के स्पष्ट निर्देश हैं। विभाग के नियमित शिक्षकों के लिए भी ई-अटेंडेंस अनिवार्य है। लोक शिक्षण संचालनालय ने अतिथि शिक्षकों को जुलाई अगस्त का वेतन बिना ई अटेंडेंस का देने का आदेश जारी जरूर किया लेकिन ये भी साफ कर दिया है कि इसे उदाहरण नहीं समझा जाए। अधिकारियों के अनुसार ई-अटेंडेंस की प्रक्रिया का प्रारंभिक चरण होने और महापर्व दीवाली की वजह से अतिथि शिक्षकों को यह राहत दी गई है पर उन्हें भविष्य में निर्देशों का पालन करने पर ही वेतन दिया जाएगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

18 Oct 2025 06:59 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी में बिना ई-अटेंडेंस के वेतन पर राज्य सरकार का बड़ा फैसला

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी के किसानों को धनतेरस पर बड़ी सौगात, बैंक खातों में डाले 277 करोड़, सीएम ने किया ट्वीट

MP farmers receive a major gift of Rs 277 crore on Dhanteras
भोपाल

MP में 5 साल में फसल का रकबा 100 लाख हेक्टेयर करने का संकल्प, ‘किसान का हित ही भाजपा का धर्म’- CM

CM Mohan yadav in Kisan abhar Sammelan cm house
भोपाल

सीएम का बड़ा ऐलान, प्रदेशभर में खोली जाएंगी फूड प्रोसेसिंग यूनिट, किसान को नहीं होगा कोई नुकसान

Cm mohan Yadav in Kisan Abhar Sammelan cm house bhopal
समाचार

लाड़ली बहना योजना पर सीएम की बड़ी घोषणा, भाई दूज पर मिलेगा शगुन

Ladli Behna Yojana 29th installment
भोपाल

एमपी में ‘पेपरलेस’ होंगे स्टाम्प: अब ‘ई-स्टाम्प’ से होंगे पूरे काम, ट्रैक करने में होगी आसानी

mp paperless stamp
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.