‘ब्रेस्ट-लिवर कैंसर’ मरीजों को बड़ी राहत, नैनो टेक्नोलॉजी से होगा सफल इलाज

एम्स के बायोकेमिस्ट्री विभाग के अतिरिक्त प्रोफेसर डॉ. सुखेस मुखर्जी ने यह नैनो तकनीक विकसित की है। यह नैनोकण (इंसानी बाल से हजारों गुना छोटे) शरीर में छुपकर ट्यूमर तक पहुंचते हैं। जैसे ही इस कण पर लाल रोशनी डाली जाती है, यह सक्रिय होकर कैंसर कोशिकाओं पर हमला शुरू कर देता है। वहीं, अंधेरा होते ही निष्क्रिय हो जाता है। यह तकनीक स्तन और लिवर कैंसर में अब तक की रिसर्च में प्रभावी पाई गई है। शोध को अंतरराष्ट्रीय जर्नल 'डॉल्टन ट्रांजेक्शंस' में प्रकाशित किया गया है।