भोपाल के वन विहार में जल्द शुरू होगी नाइट सफारी, रात में घने जंगल में 13 किमी घूम सकेंगे पर्यटक

Van Vihar- भोपाल के वन विहार घूमने जानेवाले पर्यटकों के लिए अच्छी खबर है। यहां अब फिर से नाइट सफारी शुरू की जाएगी। इसमें पूरी तरह ई व्हीकल का इस्तेमाल होगा। वन विहार में सैलानियों के लिए यह यात्रा 13 किमी की होगी। नो व्हीकल जोन होने के बाद वन विहार में 40 ई व्हीकल चलाए जा रहे हैं। इन्हें नाइट सफारी में भी शामिल किया गया। बता दें कि वन विहार में सैलानियों के लिए तीन साल पहले नाइट सफारी शुरू की गई थी, जिसे बीच में बंद कर दिया गया था। हालांकि इससे सैलानी संतुष्ट नहीं हैं, कई पर्यटक वन विहार में नाइट सफारी प्रारंभ करने की मांग कर रहे हैं।