भत्तों में 25 प्रतिशत की जबर्दस्त बढ़ोत्तरी, 15 हजार कर्मचारियों-अधिकारियों को मिलेगा लाभ

Allowances- सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों के वेतन, भत्तों आदि में बढ़ोत्तरी का सिलसिला लगातार चल रहा है। पहले केंद्र सरकार और इसके बाद मध्यप्रदेश सरकार, कर्मचारियों-अधिकारियों का महंगाई भत्ता बढ़ा चुकी है। अब रेलवे ने भत्तों में जबर्दस्त बढ़ोत्तरी का ऐलान किया है। रेल कर्मचारियों, अधिकारियों के किलोमीटर भत्तों में वृद्धि की गई है। इससे पश्चिम मध्य रेल के करीब 15 हजार कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। रेलवे यूनियन पदाधि​कारियों ने लंबे अर्से से की जा रही मांग पूरी होने पर रेलवे प्रबंधन के प्रति आभार जताया है। पदाधिकारियों ने बताया कि किलोमीटर भत्तों में दो साल पूर्व से लागू करने की बात कही गई है।