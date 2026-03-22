एमपी की 101 लोक संपत्तियां बिकीं, 5 लाख करोड़ का कर्ज चुकाने बेशकीमती प्रॉपर्टी बेच रही सरकार

सुनील मिश्रा, भोपाल. प्रदेश पर चढ़े करीब 5 लाख करोड़ के कर्ज को चुकाने के लिए सरकार लोक संपत्तियों को बेचकर राशि जुटाने में लगी हुई है। 2016 में प्रदेश में लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग के गठन के बाद से अब तक करीब 10 वर्षों में 101 लोक संपत्तियां नीलाम की जा चुकी हैं। इनसे सरकार ने करीब 1110 करोड़ रुपए जुटाए। विधानसभा में सवालों के लिखित जवाबों में यह जानकारी सामने आई है। यह भी खुलासा हुआ कि सरकार की संपत्तियां का लेखा-जोखा रखने के लिए बना लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग जरूर बना है, लेकिन इसके पास प्रदेश से बाहर दूसरे राज्यों में मप्र की संपत्तियों का कोई रेकॉर्ड ही नहीं है। यह विभाग केवल मध्यप्रदेश के विभिन्न विभागों की संपत्तियां बेचने का काम कर रहा है। इस बीच प्रदेश में लोक संपत्ति विक्रय को लेकर कई स्थानों पर विवाद भी हुए और कई संपत्तियों की बिक्री के दौरान स्टांप शुल्क भी नहीं चुकाया गया। बाद में खुलासा होने पर पंजीयन अधिकारियों द्वारा प्रकरण बनाकर वसूली की कार्रवाई की जा रही है।