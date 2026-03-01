गर्मियों में बिजली गुल की समस्या से कब मिलेगी राहत?

bhopal news: मध्यप्रदेश में गर्मी शुरु होते ही बिजली गुल होने की समस्या बढ़ने लगी है। राजधानी भोपाल में भी बढ़ती गर्मी के साथ बिजली गुल की समस्या लोगों के लिए गंभीर चुनौती बन गई है। तेज गर्मी में बार-बार बिजली कटने से आमजन, व्यापारी, छात्र और बुजुर्ग सभी प्रभावित हैं। इस समस्या से निपटने और लोगों को त्वरित राहत देने के लिए स्थानीय नागरिकों ने पत्रिका संडे पोल में कई अहम सुझाव दिए हैं। लोगों का कहना है कि गर्मी शुरू होने से पहले ही बिजली विभाग को ट्रांसफॉर्मर, फीडर और केबल लाइनों का मेंटेनेंस सुनिश्चित करना चाहिए, ताकि तकनीकी फॉल्ट कम हों। कई क्षेत्रों में ओवरलोडिंग बड़ी समस्या है, इसलिए अतिरिक्त ट्रांसफॉर्मर लगाने और लोड मैनेजमेंट सिस्टम को मजबूत करने की जरूरत बताई गई।