एमपी में भिड़े पुलिसकर्मी, थाने में एसआई-एएसआई में मारपीट, टीआई ने किया बीच बचाव

घटना गुरुवार शाम 5 बजे की है, सूत्र बताते हैं कि एक दूसरे की बीट में हिस्से-बांटे को लेकर दोनों में यह विवाद हुआ था। हालांकि पूरी वारदात थाने के सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई है। भोजपुर थाने में पदस्थ एसआई विनोद मीना और एएसआई अशोक कटारिया डे- ड्यूटी ऑफिसर की टेबल के पास बैठे थे। तभी दोनों में एक-दूसरे की वीट में दखलअंदाजी व पैसों के हिस्से को लेकर कहासुनी हुई। देखते ही देखते बहस बढ़ने लगी और फिर दोनों एक दूसरे को गालियां देते हुए धक्का- मुक्की करते हुए थाने से बाहर निकलकर मैदान में आ गए। थाना परिसर में स्थित चबूतरे के पास आकर झूमाझटकी करते हुए दोनों एक-दूसरे से गुत्थम- गुत्था हो गए।