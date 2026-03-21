एमपी में टोल टैक्स में बड़ी गड़बड़ी, सफर 10 किमी का और वसूली 52 किमी की

Toll Tax- एमपी में टोल टैक्स में बड़ी गड़बड़ी चल रही है। वाहन चालकों से अनुचित टोल वसूला जा रहा है। टैक्स वसूली में मनमानी और टोलकर्मियों की गुंडागर्दी की शिकायतें भी आम हैं। यहां तक कि राजधानी भोपाल के टोल नाकों पर भी खुलेआम अनुचित टैक्स वसूला जा रहा है। 11 मील टोल प्लाजा पर तो इस लेकर बवाल खड़ा हो गया है। ट्रक ड्राइवरों ने बताया कि एमपीआरडीसी द्वारा बायपास पर निर्माण के चलते सडक़ बंद की गई है। वाहन 11 मील से मात्र 10 किमी यानी पटेल नगर-आनंद नगर बाईपास चौराहे तक ही जा रहे है। इसके बावजूद यहां 10 किमी के सफर पर 52 किमी की वसूली की जा रही है। मप्र ट्रक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के महासचिव युवराज सिंह राय ने ट्रक संचालकों के साथ हो रही खुली लूट को बंद करने की मांग की।