बंद किए भोपाल के अनेक प्रमुख रास्ते, शहर में कई रूटों पर डायवर्जन, बसों के मार्ग भी बदले

Bhopal Road Closed- मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल Bhopal के अनेक प्रमुख रास्ते बंद कर दिए गए हैं। शहर में कई रूटों पर डायवर्जन रहेगा। शनिवार को ईद-उल-फितर के पर्व को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। राजधानी में ईद धूमधाम से मनाई जाएगी। इस दौरान ईदगाह पर मुस्लिम समाज के लोग बड़ी संख्या में नमाज अदा करने पहुंचेंगे। इसे देखते हुए पुलिस ने सुबह से ही नया यातायात प्लान लागू कर दिया है। इसके अंतर्गत बस मार्ग भी बदले गए हैं।